蔡下月出訪 過境休士頓舊金山
2016-12-30
〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文明年一月七日將率團出訪中美洲邦交國，並參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮。在過境美國方面，據了解，去程將過境休士頓，回程則是舊金山，都停留一晚，並出席當地台僑晚宴。
這是蔡總統繼今年六月的「英翔專案」，第二度出訪行程，定名為「英捷專案」，將訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多等四個中美洲邦交國。總統等一行將於明年一月七日出發，十五日返抵國門，全程共計九天八夜。
對於中國可能趁機挖台灣邦交國，知情人士指出，這次出訪的國家，與我國外交狀況都不錯，一直都互動密切，邦交相當穩定。
外交部發言人王珮玲昨於外交部例行記者會也強調，台灣與這四個出訪國家的邦誼穩固，友邦皆對蔡總統的訪問竭誠歡迎，在安排上盡全力協助，目前訪問節目已大致底定，並重申「一切都非常順利」。
王珮玲表示，總統此次出訪主要參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉的就職典禮，這樣的場合依慣例都會有與他國元首碰面的機會，「相信已經有適當的安排」。
美國總統當選人川普與蔡總統通話，引發美中台關係的微妙變化。但蔡總統此行仍維持與美國政府長期建立的默契與慣例，定調為單純的過境行程，去程及返程的城市選擇政治性較低的休士頓與舊金山，並皆停留一晚。
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