| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 焦點

納粹風波 蔡：是我們大人的錯

2016-12-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨天出席人權諮詢委員會致詞時，首度回應新竹光復中學「納粹風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，不要讓這樣的事情再次發生。

人權教育流於表面 每個人都要反省

總統表示，人權是普世價值，需要透過在地實踐來實現，台灣就有屬於自己的追求人權的故事。在威權統治時代，許多黨外前輩在一九七九年，藉著世界人權日在高雄舉行人權大會和示威遊行，這就是美麗島事件。為自由而殉道的鄭南榕先生，在辦公室裡則放著「爭取言論自由，維護人權尊嚴」的匾額，「對鄭南榕先生來說，自由就是人權」。

蔡總統說，人權的範疇不只是民主及自由。期勉來自環境、居住、性別、勞動、兒少及身心障礙人權等領域的委員全面檢討人權議題，樹立新的標準，並向行政部門提出建議，以落實到實際的政策。

對於光復中學的風波，蔡英文說，我們的人權教育流於表面，這是因為我們輕忽了生活中的歧視和偏見，也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡面學到真正的教訓。

總統強調，人權議題應該要融入不同科目的教學裡面，要讓學生了解他人曾經經歷的痛苦，尊重他人的權利，並且願意在必要的時候站出來伸張正義，這樣教育才算成功。她會邀請行政院和相關部會，針對十二年國教的人權教育，在委員會提出專案報告。

廣告
  • 總統蔡英文昨日出席總統府人權諮詢委員會會議，對於日前「納粹風波」，也強調「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面。（中央社）

    總統蔡英文昨日出席總統府人權諮詢委員會會議，對於日前「納粹風波」，也強調「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光復中學 納粹
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：納粹風波 蔡：是我們大人的錯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.