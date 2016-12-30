納粹風波 蔡：是我們大人的錯
2016-12-30
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨天出席人權諮詢委員會致詞時，首度回應新竹光復中學「納粹風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，不要讓這樣的事情再次發生。
人權教育流於表面 每個人都要反省
總統表示，人權是普世價值，需要透過在地實踐來實現，台灣就有屬於自己的追求人權的故事。在威權統治時代，許多黨外前輩在一九七九年，藉著世界人權日在高雄舉行人權大會和示威遊行，這就是美麗島事件。為自由而殉道的鄭南榕先生，在辦公室裡則放著「爭取言論自由，維護人權尊嚴」的匾額，「對鄭南榕先生來說，自由就是人權」。
蔡總統說，人權的範疇不只是民主及自由。期勉來自環境、居住、性別、勞動、兒少及身心障礙人權等領域的委員全面檢討人權議題，樹立新的標準，並向行政部門提出建議，以落實到實際的政策。
對於光復中學的風波，蔡英文說，我們的人權教育流於表面，這是因為我們輕忽了生活中的歧視和偏見，也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡面學到真正的教訓。
總統強調，人權議題應該要融入不同科目的教學裡面，要讓學生了解他人曾經經歷的痛苦，尊重他人的權利，並且願意在必要的時候站出來伸張正義，這樣教育才算成功。她會邀請行政院和相關部會，針對十二年國教的人權教育，在委員會提出專案報告。
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