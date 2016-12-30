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國安局籲退離人員 勿前往中國

2016-12-30

彭勝竹署名發公文勸說

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局長彭勝竹發出署名公文給局內退役或離職人員，呼籲不宜進入中國及港澳地區，顯示中國對我情蒐及滲透情況嚴重。國安局昨強調，由於退離的國安人員去年赴中，被約談的狀況較嚴重，國安局才擬此公文建議勸說，且中國會藉由限制人身自由，先掌握我方退離人員某些訊息和情報，再藉由約詢逐漸掌握我重要情資。

去年遭中國約談情況嚴重

立法院外交及國防委員會昨審查國安局、退輔會相關法案。民進黨立委陳亭妃詢問，退離國安人員被中國約詢的狀況以前就存在，為何國安局特別發公文提醒？國安局人事處長謝明體表示，國安局二○○九年起即有發信函提醒退離人員，但還是有被中國約談的情形，「前一年狀況比較嚴重」，因此今年正式函告通知。

中對我情報單位終身追溯

國安局副局長郭崇信也表示，國安局是善意提醒、道德勸說，現在氛圍退離人員不宜赴中，因為中國大陸對台灣情報單位是終身追溯，沒有時限，「對你有意見，隨時要約談就隨時展現國家權力」。

民進黨立委蔡適應問我國今年赴中的國安局退離人員人數？國安局官員答說，大約二、三十人。

民進黨立委王定宇問，中國限制我方國安局退離人員行動自由後，是全面性約詢或選擇特定人士約談？郭崇信說，中國並非全面性約談我方人員，應該是「有多少就問多少」。中方會先掌握我方人員某些訊息和情報，在限制我方人員自由情況下，藉由約詢逐步證實訊息，並了解情資相關人士，隨後進行關聯性分析、網狀拓展。國安官員也說，不管兩岸關係友好或緊繃，退役管制期滿的國安人員赴中旅遊、探親，卻遭「約談」的情形並未間斷。

據指出，前國安局長蔡得勝也曾在二○一二年寄信給國安局退離人員，呼籲退離人員勿輕忽，以為離開崗位多年就可安全進出中國。

國安局退離人員被中國情報人員「盯上」的案例不少，曾在媒體曝光的包括前國安局少將人事處長潘希賢，潘二○○四年赴中時，遭中國國安部門「軟禁」三個月，不僅行動自由受限，還被訊問。潘回國後也由我國檢警深入調查有無洩密。

國人出事 國家都會營救

「國家安全情報法」明定，如國安人員在機關以書面通知不宜前往地區，卻故意前往，將不適用該法有關救助、補助規定。不過，郭崇信昨被媒體詢問，如退離國安人員遭中國拘留，是否出手營救？郭仍回答說：「國人出事，國家都會營救」。

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  • 立法院外交及國防委員會２９日開會審查法案，國安局副局長郭崇信列席備詢。（記者方賓照攝）

    立法院外交及國防委員會２９日開會審查法案，國安局副局長郭崇信列席備詢。（記者方賓照攝）

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