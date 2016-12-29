不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救

2016-12-29

赴中常遭鎖定 陷入險境

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣部分國安人員在退役或離職後前往中國，常遭中國鎖定，不僅影響人身安全，甚至出現國安漏洞；為此，國安局長彭勝竹十二月初對局內退役或離職人員發出公文，建議不宜進入中國、港澳地區，如被建議不要進入卻仍進入而遭中國拘留，依法將不營救、補助。立委則籲政府多做提醒，讓國安人員提高警覺。

彭勝竹指出，雖兩岸關係持續開放，但國安局人員為中國長期注偵對象，且有退離人員陸續反映，縱使退離管制期滿後赴中國、港澳地區，仍經常受中方缺談，除不堪其擾，也陷「不得不說」困境，且根據中國相關法令，如我國國安局人員遭注偵、立案，不受中國刑事追訴期限的限制，對我國國安機密保護、國安人員身家安全都具明顯風險和維安疑慮。

不得不說 出現國安漏洞

公文提到，國安局審酌後，建議已過管制期的退離人員在受通知後、風險未消除前，現階段不宜進入中國、港澳地區。此非限制《憲法》保障之遷徙自由，如退離人員前往該地區，國安局無由干涉，但經通知後仍前往者，「不適用國家情報工作法第廿四條、廿五條規定。」

「國家情報工作法」第廿四條、廿五規定，如情報人員在境外因從事情報工作傷殘、死亡，可獲撫慰金或撫卹金，也可獲醫療費全額補助；如從事工作喪失人身自由，其隸屬機關應積極營救並支給補償。且退、離職後的情報人員，曾因從事情報工作，致傷殘、失蹤、死亡、喪失人身自由或涉訟者，都適用之。

不過，「國家情報工作法」廿五條之一第一項第四款也明定，「經隸屬之情報機關以書面記載具體事實及理由通知不宜前往之地區，仍於合法通知後故意前往該地區」，將不適用該法第廿四條、第廿五條規定。

對此，民進黨立委王定宇認為，彭此舉是在既有法規上加以提醒，盼經手特殊任務、機敏資料的國安人員更有警戒心，避免小至個人陷入險境，大則影響國家機密與安全。他也呼籲，國安局應多做這種經常性提醒，讓國安人員提高警覺。

民進黨立委羅致政表示，縱使過了管制期，國安人員、情報人員在中國風險仍存在，因此國安局的道德勸說是必要的。他也認為，不只國安人員，國軍退離官兵也應具備敵我意識。