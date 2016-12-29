四基金會被清查 邱大展：辦藍不辦綠
2016-12-29
〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕不當黨產處理委員會昨舉行民生建設、民族、民權、國家發展等四家基金會的預備聽證會，國民黨行管會主委邱大展質疑，國民黨捐贈的基金會是做社會公益和救助，怎麼像是原罪，好像是邪惡組織成立的基金會？黨產會則回應，因為有黨工從基金會領走鉅款，造成社會爭議，才召開預備聽證調查清楚。
黨產會：歡迎國民黨檢舉
邱大展表示，基金會受主管機關管理，民生建設基金會還拿過衛福部優秀基金會的獎，怎麼國民黨捐贈的基金會就有原罪，為什麼要如此追殺呢？
邱還指出，黨產會清查對象有針對性，辦藍不辦綠，民進黨也有小英基金會、凱達格蘭基金會、福爾摩沙基金會等，都該是清查對象，但直到現在，沒有任何一個民進黨的組織被清查。黨產會已經不是在處理轉型正義的問題，是利用轉型正義之名清算國民黨。
民生建設基金會委任律師葉慶元說，依據黨產會自訂要點，聽證會要在十五天前通知，但國民黨昨才收到預備聽證會的通知，黨產會身為行政機關公然違反程序正義。
黨產會發言人施錦芳表示，針對四個基金會召開預備聽證，起因於十一月初發現有黨工從民生基金會領走九千四百萬元，黨產會也去函基金會要求說明，對方告知要辦理「活動用途」，這種理由並不明確，黨產會才會開預備聽證。
施錦芳指出，國民黨質疑為何不去查民進黨的基金會，調查須有明確動機和始末，民生基金會從欣裕台領走一億八千萬元，後來黨工又自基金會領了九千四百萬元，情況很明確，國民黨若認為有符合黨產條例的相關事證，都歡迎來檢舉。
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