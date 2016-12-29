胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
2016-12-29
〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席胡志強昨召開國際記者會，與外媒談黨產議題，批行政院黨產會違法違憲，行政權侵犯司法權；胡還強調，所有爭議和程序應立即回歸司法，政府立刻解散黨產會，顧立雄辭去現職。黨產會發言人施錦芳回應，胡說法與主流民意差距太大，處理不當黨產在台灣有高度共識。
黨產會批胡背離主流民意
國民黨昨邀請外媒參加國際記者會談黨產議題，強調黨產條例的爭議是企圖以違憲、違法的方式摧毀國民黨，目標僅針對國民黨，是剝奪財產和公民權的法案；而黨產會的組成則是充滿親綠人士，且運作排除國會的監督之外。
現場有外媒質疑，國民黨過去黨國不分的歷史，胡志強回應時坦言，國民黨當年是黨國一體，但國民黨政府遷台時，帶了很多財產，有些是國民黨的資產變成國產也未計較，國民黨願承認過去的歷史問題，但後續的處理仍要符合法令。
胡強調，希望所有的爭議和程序立即回歸司法和憲法，我國的司法體系有足夠的法條和能力處理相關的議題，不須另立機構和條例。
針對國民黨說法，施錦芳說，黨產條例是經國會通過的第一個政治性法案，若無社會高度支持，修法是不可能這麼快，黨產會的成立及處分是有法律依據的。
施錦芳也說，若司法可解決不當黨產，黨產問題也不會拖到今日，更不會有黨產條例的產生；透過黨產條例可揭開黨國體制下的黨產面紗，可讓不當黨產更透明。施並指出，政府介入讓社會了解不公不義、揭開真相，是法律授權黨產會的重大任務，這不是光司法就能處理的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 克服洋蔥黃萎病 田間管理見效
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 疑妻外遇 殺妻後自殘判15年
- 川普雞吸客 中國商場「抄」有創意
- 技嘉停手機業務 縮編兩子公司
- 樹德企業成立食物銀行 助偏鄉弱勢
- 日媒看陽岱鋼 想起10年前李承燁
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 初戀復燃變小三 寡婦裸照成鐵證
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 14件號稱可分解塑膠袋 只有4件是真的
- 捐600元助獨老 送「永不放棄悠遊卡」
- 巨人搶陽成功 火腿獲錢加人補償
- 國道三號樹林交流道 預計春節前通車
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 廢國旅卡連署 張景森拉票：可省80億
- 武荖坑風景區 擬推「外展教育」
- 明年起衛所健檢、診斷書 收費加倍
- 美股收黑 道瓊攻2萬點大關又無功而返
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 自由廣場》廢掉國民旅遊卡吧！
- 元旦金龍山迎曙光 投131線交管
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- 全民健保APP 看診資訊立即查
- 好房東這樣做... 連違約房客都暖心
- 證券行情表、證券表格
- 軍糧獨厚特定業者 立委促查弊
- 老人假牙補助 拿號碼牌等嘸
- 今年最後夕陽在安平 17時25分
- 台鐵中壢站 規劃機捷共構雙塔大樓
- 子瑜榮登世界第8美 台灣唯一
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
- 興建龍崎掩埋場 挺建派︰發展地方
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分