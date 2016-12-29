胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分

2016-12-29

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席胡志強昨召開國際記者會，與外媒談黨產議題，批行政院黨產會違法違憲，行政權侵犯司法權；胡還強調，所有爭議和程序應立即回歸司法，政府立刻解散黨產會，顧立雄辭去現職。黨產會發言人施錦芳回應，胡說法與主流民意差距太大，處理不當黨產在台灣有高度共識。

黨產會批胡背離主流民意

國民黨昨邀請外媒參加國際記者會談黨產議題，強調黨產條例的爭議是企圖以違憲、違法的方式摧毀國民黨，目標僅針對國民黨，是剝奪財產和公民權的法案；而黨產會的組成則是充滿親綠人士，且運作排除國會的監督之外。

現場有外媒質疑，國民黨過去黨國不分的歷史，胡志強回應時坦言，國民黨當年是黨國一體，但國民黨政府遷台時，帶了很多財產，有些是國民黨的資產變成國產也未計較，國民黨願承認過去的歷史問題，但後續的處理仍要符合法令。

胡強調，希望所有的爭議和程序立即回歸司法和憲法，我國的司法體系有足夠的法條和能力處理相關的議題，不須另立機構和條例。

針對國民黨說法，施錦芳說，黨產條例是經國會通過的第一個政治性法案，若無社會高度支持，修法是不可能這麼快，黨產會的成立及處分是有法律依據的。

施錦芳也說，若司法可解決不當黨產，黨產問題也不會拖到今日，更不會有黨產條例的產生；透過黨產條例可揭開黨國體制下的黨產面紗，可讓不當黨產更透明。施並指出，政府介入讓社會了解不公不義、揭開真相，是法律授權黨產會的重大任務，這不是光司法就能處理的。