| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 焦點

焦點評論》國民黨程序正義通通不見了

2016-12-29

記者施曉光／特稿

國民黨提前改選黨主席的茶壺內風暴，昨天看似消釋，反對派中常委原本要求的「程序正義」，經所謂復議和稀泥式的議事處理後，並無法真正滌除上週會議效力的爭議，且掉落邏輯自相矛盾而不自知的窘境。

對於那些提告會議無效的中常委而言，昨在上週議事效力未確定的情況下，率爾撤告，等於是承認上週議事有效，形同自打臉昨日之己。

至於同意「復議」，更等同先承認上週會議的決議有效，才生復議翻案的問題，等於左手打完，右手再加一掌。

除了拿掉假髮，打出向黨內支持者道歉的悲情牌，洪秀柱昨天可謂出盡奇招，擺出不惜對簿公堂的姿態，一席如果交由法院議決，形同黨魁選舉期程未定，自己的任期就可以延長的談話，可讓反洪派給嚇著，恐怕也是訴訟不得不縮手的原因。

洪秀柱昨天特別全程開放中常會，除了場外有柱粉施加群眾壓力，場內又有媒體攝影機全程監視，藉此抑制反洪派中常委全力演出，更是把涉及中常委選舉的核心利益問題，端上檯面公審，中常委反被洪倒打一耙，「可以有意見，但一定要來開會，凡事家裡講，不要法院見」，反洪派只有摸摸鼻子。

國民黨中央一方面確定明年五二○舉行投票，站穩黨魁選舉提前之利，上週中常會的議事爭議也獲得解套，更成功阻擋反洪派要求明年五二○實施地方黨部主委直選，可謂在這波與反洪勢力交手中聊勝一籌。

至於洪秀柱的兩位潛在競爭對手郝龍斌、吳敦義，昨天也沒在這場精彩大戲缺席。吳敦義找人扮演「分身」，透過中常委的嘴巴在中常會現場宣讀公開信「發聲」，除就明年選務置喙，也向黃復興系統招手；郝龍斌則是採取壁上觀姿態，但也藉此舞台宣布個人公投連署成果，搶佔媒體鏡頭。

廣告
  • 國民黨中央一方面確定明年五二○舉行投票，站穩黨魁選舉提前之利，上週中常會的議事爭議也獲得解套，更成功阻擋反洪派要求明年五二○實施地方黨部主委直選，可謂在這波與反洪勢力交手中聊勝一籌。

    國民黨中央一方面確定明年五二○舉行投票，站穩黨魁選舉提前之利，上週中常會的議事爭議也獲得解套，更成功阻擋反洪派要求明年五二○實施地方黨部主委直選，可謂在這波與反洪勢力交手中聊勝一籌。

  • 國民黨中央一方面確定明年五二○舉行投票，站穩黨魁選舉提前之利，上週中常會的議事爭議也獲得解套，更成功阻擋反洪派要求明年五二○實施地方黨部主委直選，可謂在這波與反洪勢力交手中聊勝一籌。（記者方賓照攝）

    國民黨中央一方面確定明年五二○舉行投票，站穩黨魁選舉提前之利，上週中常會的議事爭議也獲得解套，更成功阻擋反洪派要求明年五二○實施地方黨部主委直選，可謂在這波與反洪勢力交手中聊勝一籌。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反洪派 洪秀柱 程序正義 黃復興系統
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：焦點評論》國民黨程序正義通通不見了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.