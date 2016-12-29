焦點評論》國民黨程序正義通通不見了

2016-12-29

記者施曉光／特稿

國民黨提前改選黨主席的茶壺內風暴，昨天看似消釋，反對派中常委原本要求的「程序正義」，經所謂復議和稀泥式的議事處理後，並無法真正滌除上週會議效力的爭議，且掉落邏輯自相矛盾而不自知的窘境。

對於那些提告會議無效的中常委而言，昨在上週議事效力未確定的情況下，率爾撤告，等於是承認上週議事有效，形同自打臉昨日之己。

至於同意「復議」，更等同先承認上週會議的決議有效，才生復議翻案的問題，等於左手打完，右手再加一掌。

除了拿掉假髮，打出向黨內支持者道歉的悲情牌，洪秀柱昨天可謂出盡奇招，擺出不惜對簿公堂的姿態，一席如果交由法院議決，形同黨魁選舉期程未定，自己的任期就可以延長的談話，可讓反洪派給嚇著，恐怕也是訴訟不得不縮手的原因。

洪秀柱昨天特別全程開放中常會，除了場外有柱粉施加群眾壓力，場內又有媒體攝影機全程監視，藉此抑制反洪派中常委全力演出，更是把涉及中常委選舉的核心利益問題，端上檯面公審，中常委反被洪倒打一耙，「可以有意見，但一定要來開會，凡事家裡講，不要法院見」，反洪派只有摸摸鼻子。

國民黨中央一方面確定明年五二○舉行投票，站穩黨魁選舉提前之利，上週中常會的議事爭議也獲得解套，更成功阻擋反洪派要求明年五二○實施地方黨部主委直選，可謂在這波與反洪勢力交手中聊勝一籌。

至於洪秀柱的兩位潛在競爭對手郝龍斌、吳敦義，昨天也沒在這場精彩大戲缺席。吳敦義找人扮演「分身」，透過中常委的嘴巴在中常會現場宣讀公開信「發聲」，除就明年選務置喙，也向黃復興系統招手；郝龍斌則是採取壁上觀姿態，但也藉此舞台宣布個人公投連署成果，搶佔媒體鏡頭。