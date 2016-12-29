國民黨主席520選舉不變 黃復興併選案延後

2016-12-29

〔記者施曉光／台北報導〕引爆藍營爭議的「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，昨經國民黨中常會決議採納秘書長莫天虎所提三點建議，暫時弭平爭端。國民黨確定提前明年五二○舉行黨主席與第二十屆黨代表選舉，黃復興黨部與一般黨部黨代表併選案延後一屆實施，以及第二十屆黨代表應選總額將重新訂定。

地方主委併選？洪只說「希望」

至於部分中常委要求明年五二○一併舉行黨主席、黨代表、地方黨部主委直選的三合一選舉投票，最後功敗垂成，只得到黨主席洪秀柱「希望」二字回應，因為她「無法拍胸脯保證」。

國民黨中央原規劃黨代表選舉，要將黃復興黨部併入一般縣市黨部統一計票的方式喊卡。有關黨代表應選總額，據透露，將以增加一百多個黃復興黨代表名額，達到二百多席，以及一般黨代表名額不變為原則，總額將由本屆的一千一百七十餘名增至近一千三百席。

莫天虎提出的三點建議，是奉黨主席洪秀柱之命，經聽取許多中常委以及黨內同志意見後，綜合多數意見的結論：一、明年四項黨職選舉時程不變；二、地方黨部與黃復興黨部合併選舉案從第二十一屆開始實施，也就是明年第二十屆選舉不實施；三、第二十屆黨代表應選總額重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則中，提請中常會通過後實施。

雖無身分出席中常會的前副總統吳敦義，昨天仍透過中常委發言宣讀一封致全體中常委的公開信，表達反對解散黃復興黨部，要求增加黃復興黨代表的名額。

黃復興黨部主委金恩慶則表示，黃復興黨部有十九萬名黨員，目前的黨代表名額分配，對黃復興黨員非常不公平，也票票不等值，眷村竹籬笆早已消失，國民黨中央卻還把他們「圍起來」。

在確定黃復興與一般黨部不併選後，反洪派也再出招，要求明年五二○一併舉行黨主席、黨代表、地方黨部主委直選的三合一選舉投票。雖然范成連、江碩平、姚江臨、游家富、黃昭順等多位中常委輪番發言力促，但也有柯貞竹、呂謦煒、侯佳齡及副主席胡志強等人主張謹慎研議，前天呼籲三合一選舉的副主席郝龍斌也臨陣縮手，最後功敗垂成。

洪秀柱表示，直選案經全代會通過勢在必行，但一定要先求規範完備。她強調，除已邀請中常委李昭平、姚江臨參與研議小組，未來還會增加名額給中常委參與，黨中央會儘速完成研議，「但我不敢拍胸脯保證（明年五二○選舉），只能說『希望』」。