反洪派縮手 國民黨選制爭議暫歇
中常會先大和解 後角力
〔記者施曉光／台北報導〕連日來為了黨代表選制改變，引發茶壺內風暴的國民黨，昨日中常會上半場先上演大和解戲碼，引爆爭議的黨主席洪秀柱數度向全體黨員及中常委道歉；至於到法院提告的中常委姚江臨則對洪道歉表達感佩，並說會撤告。但到下半場由於反洪派堅持「程序正義」問題，雙方一度劍拔弩張，最後以復議上週決議並採納黨中央所擬三點建議，暫時化解風波。
國民黨中常會上週在開會人數有爭議的情況下，通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，原本黨中央打算不在上週會議有效、無效的問題上打轉，直接討論通過選舉期程、黨代表併選延後一屆實施及第二十屆黨代表應選總額重新訂定等三點建議，但中常委陳幸進、廖國棟要求要確定會議紀錄的有效性，程序瑕疵必須處理。
洪稱官司 反讓主席延任
面對反對派堅持「程序正義」，黨中央的立場也強硬起來，黨秘書長莫天虎堅持上週一切依照議事規則與慣例辦理，且中常委透過口頭請假，都有紀錄可查。
洪秀柱則強調，她是根據議事人員報告已足法定人數才宣布開會，如果還要追究程序合法與否，因為有中常委向法院提告，將變成「未定狀態」。她「提醒」說，「法院決定就是凍結程序，選舉時程就無法進行，這是要強迫我這個主席延任下去」，「任期延長，我會不好意思！」
不過，廖國棟仍主張上週會議紀錄有瑕疵，涉及黨代表選制問題應再討論。此時面露不悅的洪秀柱立刻接話，「如果總召認為有問題，真的就只能等待法院確定，才能進行選舉，那這個選舉恐怕要拖很長時間。」
最後，呂學樟建議以通過復議案的方式，取代上週會議紀錄，並建議採納黨中央三點建議，不處理會議有效或無效的問題，獲得許多中常委認同，姚江臨也表態同意採復議方式，並宣布既然黨代表選制問題已做明確處理，他就撤告。
最後，洪秀柱宣讀「對於上週常會討論案，提請復議，通過後以秘書長所提三點建議案，提請中常會討論後通過」，並詢問在場者有無異議，廖國棟一度舉手，但洪秀柱沒看到，直接裁示通過，現場隨即出現掌聲。此時姚江臨、廖國棟等人保持靜默，未鼓掌，也沒表達異議。
場外群眾 高喊挺洪口號
中央黨部外則有群眾聲援洪秀柱，手持標語，並高喊「支持洪秀柱」，「藍皮綠骨的人滾出去」等口號。
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標題：反洪派縮手 國民黨選制爭議暫歇
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