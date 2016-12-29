關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵

2016-12-29

記者呂伊萱／特稿

一九七二年，日本親中派的田中角榮繼任首相，中國伺機與日本建交，台日斷絕官方關係後，兩國僅能各自成立民間機構「公益財團法人交流協會」與「亞東關係協會」為政府白手套，維持經貿、文化等實質關係。

多年來台日民間互動雖極密切，但日本政府自與中國建交後，在政治上便處處顧忌中國的主權主張，對我國有許多不公平待遇。諸如不承認中華民國護照，需以浮貼的渡航證明書取代一般簽證；或如我駐日館處無外交資格，對外行文或核發簽證時，一度只能用我駐韓大使館名義；或是將旅日台人國籍註記為中國等。

在我方多年爭取、加上日本內政需求下，我國人現已可免簽赴日商旅，外館可核發簽證，日本也於二○一二年將旅日台人國籍從中國改為台灣。而日本二○一一年三一一大地震後，台灣捐款數額高達世界第一，更使日本民間對台灣充滿感謝之情，台日友好氣氛連年增溫，不僅雙方觀光互訪人次飆升，各項交流也越見密切。

此次日方宣布將「日本台灣」納入駐台組織名稱，是正視雙方關係的開端，加上今年首度啟動海事對話會議機制，關係可望進一步升溫，惟就漁權爭議與日本食品進口限制等問題，雙方仍存歧見。

我方希冀對日關係有更上層樓的突破，包括外長李大維曾說，希望儘速與日本簽署經濟夥伴關係協定（ＥＰＡ）；亞東關係協會會長邱義仁則盼望在經濟觀光等方面外，與日本在新南向、防災、科學與安全問題等多方面合作。

相對而言，日方關心日食輸台解禁，在自由貿易制度化方面態度保守，仍著重於雙方觀光與文化方面非政治性的來往，雙方所在乎的議題顯然並不完全重疊。

長期顧忌中國的日本，率先在對台關係上做出突破後，台日如何在各自關注的議題上找出合作的連接點，將是兩國關係進一步升溫的關鍵。