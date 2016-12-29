正名台灣 勿再自綁手腳
駐日特派員張茂森／特稿
日本政府處理對台事務的「交流協會」決定正名為「日本台灣交流協會」，顯示日本對台灣的重視，並且回應台灣人四十四年來的小心願，這應該可以說是日本對台灣的「外交」突破，這是很小的一步，但是對台灣人的信心有極大鼓舞作用。
日本交流協會的正名動作不是台灣外交部「努力」的結果，而是「感覺時代已經在變」，這讓外交部今後無法再繼續編造「日本不同意」的理由，而拒絕讓我國在日本許多名稱不倫不類的機構或組織正名。
在日本的台灣僑團或經濟團體組織非常多，名稱也很混雜，大多數還有「華」字，日本國會也有「日華國會議員懇談會」的友台組織。但目前國際社會的常識，「華」是代表中華人民共和國，更妙的是駐日代表處在日本代表蔡英文總統，而不是代表柯文哲市長，而名稱的開頭居然是「台北」，而不是「台灣」，難怪駐日處一直有日本人致電詢問「高雄代表處在哪裡？」過去駐日處的名稱還是「亞東關係協會東京辦事處」的時代，也有人電詢「請問這裡的貿易內容是什麼？」現在這個不倫不類的「亞東關係協會」居然還在使用，簡直匪夷所思，應該趁此時趕快正名。
前總統陳水扁剛上台時，日本的「日華懇」事務局曾有建議將「日華懇」正名為「日台懇」，但被台灣外交部以「不宜」打回票，可見正名的關卡不在日本，而是台灣外交部，自己擋自己，絕大多數台灣人都期待台灣駐日處應早日將「台北」正名為「台灣」，但外交部長久以來一直把責任推給日本，說是幾次交涉都是因「日本不同意」，結果被日本打臉，外務省相關人士透露，改名稱「是台灣的事」，台灣只需評估是否有政治副作用，而且，除了許世楷前駐日代表曾經正式反映要求將駐日處正名為「台灣」之外，外交部從未有此要求。
日本將「交流協會」正名為「日台交流協會」雖然只是一個小進步，但是至少可以嗅得出安倍內閣試圖以「國對國」的方式處理對台關係，誠如外務省官員說的，「時代已經變化」，美國新總統川普也感覺到「時代在變化」，而有意改變所謂的「一中」政策，台灣有沒有感覺到「時代在變」？外交部不應再自綁手腳，繼續拿中國來恫嚇台灣人。
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標題：正名台灣 勿再自綁手腳
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