日食爭議 亞協：日與台友好 才沒提告WTO
2016-12-28
〔記者呂伊萱／台北報導〕日本食品輸台解禁爭議延燒，行政院日前加開公聽會再度引爆衝突。亞東關係協會秘書長蔡明耀昨直批「鬧場不應該」，並強調日本政府一直期待台灣解禁，同時也很重視和台灣的友好關係，所以一直沒有到世貿組織（ＷＴＯ）對台灣提告，相對之下日本在去年就已對韓國提告；日方盼台灣社會用理性方式討論、講求科學根據並遵循ＷＴＯ規定，相關規範是以商品項目作為規範對象，而非產地。
日去年已對韓提告
蔡明耀昨出席外交部例行記者會，再度談及日本食品輸台爭議，他表示，台灣不會進口「核災食品」，日本也不會出口或流通「核災食品」，甚至連「核災食品」這個詞都不應該任意使用。
針對國民黨日前動員群眾包圍公聽會會場、阻撓會議進行，並發動「反核食站出來」遊行，蔡明耀認為「鬧場是不應該的」，因為既然是公聽會，大家就該坐下來「你一言我一語」討論，理性溝通。
蔡明耀表示，政府為國民安全所做的規定，誰都不能指謫，但現在已經過五年，應該可開始探討相關限制，同時也可以參考各國的作法，目前日本食品在中國與台灣以外的地區都可自由流通；美國與歐盟的做法則是「凡在日本可流通者，就允准進口」，日本國內則是有十四種特定產品不能流通，例如特定的香菇、鰻魚或米，如前所述，這些產品就不能出口到美國。
他並強調，國內是由行政院食安辦主導此案，對解禁沒有時間表。
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