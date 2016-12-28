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日食爭議 亞協：日與台友好 才沒提告WTO

2016-12-28

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本食品輸台解禁爭議延燒，行政院日前加開公聽會再度引爆衝突。亞東關係協會秘書長蔡明耀昨直批「鬧場不應該」，並強調日本政府一直期待台灣解禁，同時也很重視和台灣的友好關係，所以一直沒有到世貿組織（ＷＴＯ）對台灣提告，相對之下日本在去年就已對韓國提告；日方盼台灣社會用理性方式討論、講求科學根據並遵循ＷＴＯ規定，相關規範是以商品項目作為規範對象，而非產地。

日去年已對韓提告

蔡明耀昨出席外交部例行記者會，再度談及日本食品輸台爭議，他表示，台灣不會進口「核災食品」，日本也不會出口或流通「核災食品」，甚至連「核災食品」這個詞都不應該任意使用。

針對國民黨日前動員群眾包圍公聽會會場、阻撓會議進行，並發動「反核食站出來」遊行，蔡明耀認為「鬧場是不應該的」，因為既然是公聽會，大家就該坐下來「你一言我一語」討論，理性溝通。

蔡明耀表示，政府為國民安全所做的規定，誰都不能指謫，但現在已經過五年，應該可開始探討相關限制，同時也可以參考各國的作法，目前日本食品在中國與台灣以外的地區都可自由流通；美國與歐盟的做法則是「凡在日本可流通者，就允准進口」，日本國內則是有十四種特定產品不能流通，例如特定的香菇、鰻魚或米，如前所述，這些產品就不能出口到美國。

他並強調，國內是由行政院食安辦主導此案，對解禁沒有時間表。

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  • 日本食品輸台解禁爭議延燒，亞東關係協會秘書長蔡明耀昨強調日本政府很重視和台灣的友好關係，所以一直沒有到世貿組織（WTO）對台灣提告。（資料照）

    日本食品輸台解禁爭議延燒，亞東關係協會秘書長蔡明耀昨強調日本政府很重視和台灣的友好關係，所以一直沒有到世貿組織（WTO）對台灣提告。（資料照）

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標題：日食爭議 亞協：日與台友好 才沒提告WTO


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