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將官晉升 總統勉持續學習、創新

2016-12-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文昨出席一○六年上半年國軍將官晉升典禮致詞表示，她就任以來，陸續視導國軍單位，注意到一些需改革事項，例如優先提升單兵戰鬥裝備、加速整建老舊營舍、加強行政效率、提升國軍社會形象，都是事關每位官兵生活、安全和尊嚴，也是執行戰訓任務最可靠後盾。她也說，經數月努力，社會對國軍尊重已開始提升。

國軍此次將官晉升名單共有卅一人，中將六人、少將廿五人。值得注意的是，蔡英文「永和」警衛室主任林國欽、曾捲入憲兵濫搜案的政戰局保防處處長詹國義，都在晉升少將名單之列。

蔡總統表示，晉任授階是國家對將領數十年軍旅生涯的努力與付出最大肯定；不過，肩上的官階不只是榮譽，更是責任，「從今以後，國家賦予各位的責任也更加重大了。」每位將領都是國軍最重要的領導幹部，不只要做好戰訓責任，更要成為部隊同仁的模範，言行舉止都代表國軍的形象，優秀表現會讓國人同胞更加敬重國軍。

總統也說，將領們在軍旅生涯中所長期累積的經驗，是國軍戰力的核心，傳承經驗、精益求精，國軍才會越來越進步。更重要的是，接下來無論在什麼崗位上，都要請各位將領在經驗的基礎上，持續地學習和創新。

蔡英文也說，她也要向各位軍眷致上最高的敬意和謝意，如無軍眷的支持、協助，甚至寬容，晉升的將軍們就不會有今天的成就。當軍官全力投入國防事務，捍衛國家安全時，是軍眷在背後默默地撐起家務，給將士們精神上最大的支持，就是國家安全最重要的後盾。

國防部長馮世寬致詞時說，國軍幹部也應「視民如子」，如同大家長一般照顧基層官兵，讓官兵安心在部隊裡犧牲奉獻。

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  • ▲蔡英文總統昨日出席國軍將官晉升典禮，並與將官握手致意。（記者羅沛德攝）

    ▲蔡英文總統昨日出席國軍將官晉升典禮，並與將官握手致意。（記者羅沛德攝）

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