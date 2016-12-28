共機、共艦頻頻接近 馮世寬：敵情升高 保持警覺

2016-12-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍海軍遼寧號航空母艦繞行台灣東部海域，引發國際關注，國防部長馮世寬昨參加將官晉升典禮致詞時直言，我國敵情威脅日益增長，官兵都要保持戰備警覺，他要求部隊應嚴格訓練，如此才能消滅敵人，讓官兵在戰場存活。他受訪時也說，空軍確實有派RF-16偵照機監偵解放軍動態，但不對外發佈，是為了「隱藏實力」。

「隱藏實力」 不公布RF-16偵照共艦畫面

對於遼寧號最新動態，國防部昨示，國防部掌握遼寧號航艦編隊動態，昨傍晚抵達其預訂的海南島基地，國防部會密切關注未來動態。

中國遼寧號航艦廿五日通過宮古海峽，日本防衛省隨即在官方網站公布中國航艦艦隊照片，我國國防部則強調，中國航艦艦隊都在我國防空識別區之外，我方皆嚴密監控，但未比照日本自衛隊公佈相關細節。對此，馮世寬昨受訪時表示，中國解放軍此次遠洋訓練，未進入我防空識別區，演訓非常平和，我方也有掌握相關資訊。

馮也證實，空軍確實派出RF-16偵照機監偵，這是軍方情監偵手段之一。至於未公布中國航艦照片，是因為中國先前已說是「遠海訓練」，日本也已公布相關資訊，我方沒有必要再做這些動作，「應該隱藏自己的實力」。

中國軍機、艦近來頻接近我國，讓我國邊防繃緊神經。馮世寬表示，最重要的是，在中國艦隊航行時，我方和中國不要互相干擾，至於台灣東岸防線，他在擔任情報參謀次長時，就已考量過這個問題，請大家不用擔心。

甫升任馬防部指揮官的楊海明中將也表示，他們戍守最前線，按既定程序執行戰備整備，「相信敵人也不敢越雷池一步」。