共機、共艦頻頻接近 馮世寬：敵情升高 保持警覺
2016-12-28
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍海軍遼寧號航空母艦繞行台灣東部海域，引發國際關注，國防部長馮世寬昨參加將官晉升典禮致詞時直言，我國敵情威脅日益增長，官兵都要保持戰備警覺，他要求部隊應嚴格訓練，如此才能消滅敵人，讓官兵在戰場存活。他受訪時也說，空軍確實有派RF-16偵照機監偵解放軍動態，但不對外發佈，是為了「隱藏實力」。
「隱藏實力」 不公布RF-16偵照共艦畫面
對於遼寧號最新動態，國防部昨示，國防部掌握遼寧號航艦編隊動態，昨傍晚抵達其預訂的海南島基地，國防部會密切關注未來動態。
中國遼寧號航艦廿五日通過宮古海峽，日本防衛省隨即在官方網站公布中國航艦艦隊照片，我國國防部則強調，中國航艦艦隊都在我國防空識別區之外，我方皆嚴密監控，但未比照日本自衛隊公佈相關細節。對此，馮世寬昨受訪時表示，中國解放軍此次遠洋訓練，未進入我防空識別區，演訓非常平和，我方也有掌握相關資訊。
馮也證實，空軍確實派出RF-16偵照機監偵，這是軍方情監偵手段之一。至於未公布中國航艦照片，是因為中國先前已說是「遠海訓練」，日本也已公布相關資訊，我方沒有必要再做這些動作，「應該隱藏自己的實力」。
中國軍機、艦近來頻接近我國，讓我國邊防繃緊神經。馮世寬表示，最重要的是，在中國艦隊航行時，我方和中國不要互相干擾，至於台灣東岸防線，他在擔任情報參謀次長時，就已考量過這個問題，請大家不用擔心。
甫升任馬防部指揮官的楊海明中將也表示，他們戍守最前線，按既定程序執行戰備整備，「相信敵人也不敢越雷池一步」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 大學生財金素養 與高中生差不多
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 男友送跑步機慶生 徐佳瑩：情何以堪
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 大安庇護農場文創品 盼外界支持
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 丘沁偉不爽出輯發行被擋 槓上經紀人
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 證券行情表、證券表格
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 〈上班一族〉
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：共機、共艦頻頻接近 馮世寬：敵情升高 保持警覺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分