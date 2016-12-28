| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 焦點

共機、共艦頻頻接近 馮世寬：敵情升高 保持警覺

2016-12-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍海軍遼寧號航空母艦繞行台灣東部海域，引發國際關注，國防部長馮世寬昨參加將官晉升典禮致詞時直言，我國敵情威脅日益增長，官兵都要保持戰備警覺，他要求部隊應嚴格訓練，如此才能消滅敵人，讓官兵在戰場存活。他受訪時也說，空軍確實有派RF-16偵照機監偵解放軍動態，但不對外發佈，是為了「隱藏實力」。

「隱藏實力」 不公布RF-16偵照共艦畫面

對於遼寧號最新動態，國防部昨示，國防部掌握遼寧號航艦編隊動態，昨傍晚抵達其預訂的海南島基地，國防部會密切關注未來動態。

中國遼寧號航艦廿五日通過宮古海峽，日本防衛省隨即在官方網站公布中國航艦艦隊照片，我國國防部則強調，中國航艦艦隊都在我國防空識別區之外，我方皆嚴密監控，但未比照日本自衛隊公佈相關細節。對此，馮世寬昨受訪時表示，中國解放軍此次遠洋訓練，未進入我防空識別區，演訓非常平和，我方也有掌握相關資訊。

馮也證實，空軍確實派出RF-16偵照機監偵，這是軍方情監偵手段之一。至於未公布中國航艦照片，是因為中國先前已說是「遠海訓練」，日本也已公布相關資訊，我方沒有必要再做這些動作，「應該隱藏自己的實力」。

中國軍機、艦近來頻接近我國，讓我國邊防繃緊神經。馮世寬表示，最重要的是，在中國艦隊航行時，我方和中國不要互相干擾，至於台灣東岸防線，他在擔任情報參謀次長時，就已考量過這個問題，請大家不用擔心。

甫升任馬防部指揮官的楊海明中將也表示，他們戍守最前線，按既定程序執行戰備整備，「相信敵人也不敢越雷池一步」。

廣告
  • 國防部長馮世寬27日出席106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（記者羅沛德攝）

    國防部長馮世寬27日出席106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（記者羅沛德攝）

  • 國防部長馮世寬27日出席106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（記者羅沛德攝）

    國防部長馮世寬27日出席106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： RF-16偵照機 日本防衛省 遼寧號航空母艦 馮世寬
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：共機、共艦頻頻接近 馮世寬：敵情升高 保持警覺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.