遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制

2016-12-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」昨航抵海南島，學者認為，中國解放軍航艦戰力才剛成形，此回接近台灣東部海域只是測試、挑釁，未來還有很長一段路要走，台灣應儘速發展潛艦戰力，才能有效應對區域局勢、滿足打擊航艦戰力需求。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，遼寧號航艦二○一一年完工、隔年成軍，直到今年底才突破第一島鏈，「其實時間已經滿晚了」；加上中國是陸權國家，第一次擁有航艦戰鬥群，要待戰力熟練起碼要十年。他舉例，以美國及二戰時日本使用航艦經驗，都是經過數十年、上百年才養成海洋作戰實力，「中國才剛踏出一小步。」

董立文：遼寧艦用途 反制美介入

董立文指出，航艦是大洋作戰武器，越靠近岸邊，就越容易受敵方陸基武器影響而越脆弱，且如中國欲突破第一島鏈，須面對美、日、台、澳等國海軍的挑戰，因此，未來遼寧號活動範圍可能在南海。如台海爆發戰爭，遼寧號的用途也非對台攻擊，而是反制美國介入。

銘傳大學國際事務與外交學程兼任助理教授林穎佑指出，遼寧號航艦曾在二○一三年通過台灣海峽，此次卻選擇宮古海峽、台灣東部海域航行，「挑釁」意味較強，從中國軍機二度繞台、我國和聖多美普林西比斷交、遼寧號繞行台灣東部海域等事件來看，是「一整套連續劇」，可視為中國對美台互動的抗議，也可能是中國國家主席習近平為安撫中國內部鷹派的行為。

林穎佑：反潛戰力 共軍最大弱項

林穎佑研判，遼寧號航艦採全編隊、以卅節高速航行，可能是為測試輪機系統、海上通聯系統，也測試台灣和周遭各國部隊反應，畢竟美、日、台潛艦都可能跟監遼寧號，甚至模擬「獵殺」計畫，也讓反潛戰力趨於弱勢的解放軍對此有效因應。

對於中國發展航艦戰鬥群，國軍可做的因應方式，董立文認為，國防部早就知道中國航艦計畫，也對獵殺航艦戰略建軍與籌獲武器，但仍亟須籌獲潛艦，才能因應航艦打擊需求、鄰國海軍挑戰。林穎佑也說，除了雄三反艦飛彈外，台灣應儘速發展潛艦戰力，反潛戰力為中國解放軍最大弱項，為匿蹤武器的潛艦可有效牽制航艦。