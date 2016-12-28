遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」昨航抵海南島，學者認為，中國解放軍航艦戰力才剛成形，此回接近台灣東部海域只是測試、挑釁，未來還有很長一段路要走，台灣應儘速發展潛艦戰力，才能有效應對區域局勢、滿足打擊航艦戰力需求。
台灣智庫諮詢委員董立文表示，遼寧號航艦二○一一年完工、隔年成軍，直到今年底才突破第一島鏈，「其實時間已經滿晚了」；加上中國是陸權國家，第一次擁有航艦戰鬥群，要待戰力熟練起碼要十年。他舉例，以美國及二戰時日本使用航艦經驗，都是經過數十年、上百年才養成海洋作戰實力，「中國才剛踏出一小步。」
董立文：遼寧艦用途 反制美介入
董立文指出，航艦是大洋作戰武器，越靠近岸邊，就越容易受敵方陸基武器影響而越脆弱，且如中國欲突破第一島鏈，須面對美、日、台、澳等國海軍的挑戰，因此，未來遼寧號活動範圍可能在南海。如台海爆發戰爭，遼寧號的用途也非對台攻擊，而是反制美國介入。
銘傳大學國際事務與外交學程兼任助理教授林穎佑指出，遼寧號航艦曾在二○一三年通過台灣海峽，此次卻選擇宮古海峽、台灣東部海域航行，「挑釁」意味較強，從中國軍機二度繞台、我國和聖多美普林西比斷交、遼寧號繞行台灣東部海域等事件來看，是「一整套連續劇」，可視為中國對美台互動的抗議，也可能是中國國家主席習近平為安撫中國內部鷹派的行為。
林穎佑：反潛戰力 共軍最大弱項
林穎佑研判，遼寧號航艦採全編隊、以卅節高速航行，可能是為測試輪機系統、海上通聯系統，也測試台灣和周遭各國部隊反應，畢竟美、日、台潛艦都可能跟監遼寧號，甚至模擬「獵殺」計畫，也讓反潛戰力趨於弱勢的解放軍對此有效因應。
對於中國發展航艦戰鬥群，國軍可做的因應方式，董立文認為，國防部早就知道中國航艦計畫，也對獵殺航艦戰略建軍與籌獲武器，但仍亟須籌獲潛艦，才能因應航艦打擊需求、鄰國海軍挑戰。林穎佑也說，除了雄三反艦飛彈外，台灣應儘速發展潛艦戰力，反潛戰力為中國解放軍最大弱項，為匿蹤武器的潛艦可有效牽制航艦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 大學生財金素養 與高中生差不多
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 男友送跑步機慶生 徐佳瑩：情何以堪
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 大安庇護農場文創品 盼外界支持
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 丘沁偉不爽出輯發行被擋 槓上經紀人
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 證券行情表、證券表格
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 〈上班一族〉
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
標題：遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email