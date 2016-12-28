規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了

2016-12-28

〔記者楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕被視為國民黨附隨組織的婦聯會遲不申報財產，內政部長葉俊榮前天稱「不排除解散婦聯會」，黨產會主委顧立雄昨出席「黨產處理與民主鞏固」座談會時受訪表示，不理解婦聯會為何規避財產揭露，唯一可想像的理由就是婦聯會「太黑箱了」，黨產會必要時將行使行政調查權，對婦聯會做調查，釐清其與國民黨的關係。

中研院近代史研究所副研究員許文堂於座談會指出，國民黨附隨組織婦聯會、救國團、華興育幼院、革命實踐院等，過去都受政府補助，如婦聯會一九五五年至一九八九年的收入來源，就是外匯結匯兌換手續費，當時從一元交易收取五毛錢，多年共收了一千多億元，是非常有錢的附隨組織。黨產

國民黨與婦聯會一向否認雙方有附隨關係，不過，在國民黨自行出版的「中國國民黨黨務發展史料：婦女工作」就明確指出，婦聯會就是國民黨組織工作的一環；婦聯會自行出版的「中華婦女」雜誌中亦不諱言指出，其財源來自公營事業機構捐款、美援及影劇院隨票附捐。顯見國民黨與婦聯會間連結十分緊密。

立委促政府硬起來

對於葉俊榮稱「不排除解散婦聯會」一事，時代力量立委徐永明指出，內政部至今資料沒更新，顯見個案查察沒進度，婦聯會至今未改善，「婦聯會不要不見黃河心不死」，以為這樣就可以撐下去。

時代力量立委黃國昌支持內政部硬起來，他表示，內政部作為人民團體法主管機關，按現行法規有權在婦聯會違背主管機關命令時，向法院聲請命令解散。民進黨立委李俊俋指出，婦聯會長期不願配合行政單位，現希望行政部門要積極作為。

不過，國民黨團總召廖國棟認為，人民團體應依法處置，黨產會查無婦聯會財產，就要求內政部當打手，人民財產需要法律定讞後才能處分，若內政部依照黨產會內容強加處理，已跨越基本職權。

內政部民政司表示，目前仍要求婦聯會限期改善，解散為最後的方式，一切依程序辦理。