規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
〔記者楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕被視為國民黨附隨組織的婦聯會遲不申報財產，內政部長葉俊榮前天稱「不排除解散婦聯會」，黨產會主委顧立雄昨出席「黨產處理與民主鞏固」座談會時受訪表示，不理解婦聯會為何規避財產揭露，唯一可想像的理由就是婦聯會「太黑箱了」，黨產會必要時將行使行政調查權，對婦聯會做調查，釐清其與國民黨的關係。
中研院近代史研究所副研究員許文堂於座談會指出，國民黨附隨組織婦聯會、救國團、華興育幼院、革命實踐院等，過去都受政府補助，如婦聯會一九五五年至一九八九年的收入來源，就是外匯結匯兌換手續費，當時從一元交易收取五毛錢，多年共收了一千多億元，是非常有錢的附隨組織。黨產
國民黨與婦聯會一向否認雙方有附隨關係，不過，在國民黨自行出版的「中國國民黨黨務發展史料：婦女工作」就明確指出，婦聯會就是國民黨組織工作的一環；婦聯會自行出版的「中華婦女」雜誌中亦不諱言指出，其財源來自公營事業機構捐款、美援及影劇院隨票附捐。顯見國民黨與婦聯會間連結十分緊密。
立委促政府硬起來
對於葉俊榮稱「不排除解散婦聯會」一事，時代力量立委徐永明指出，內政部至今資料沒更新，顯見個案查察沒進度，婦聯會至今未改善，「婦聯會不要不見黃河心不死」，以為這樣就可以撐下去。
時代力量立委黃國昌支持內政部硬起來，他表示，內政部作為人民團體法主管機關，按現行法規有權在婦聯會違背主管機關命令時，向法院聲請命令解散。民進黨立委李俊俋指出，婦聯會長期不願配合行政單位，現希望行政部門要積極作為。
不過，國民黨團總召廖國棟認為，人民團體應依法處置，黨產會查無婦聯會財產，就要求內政部當打手，人民財產需要法律定讞後才能處分，若內政部依照黨產會內容強加處理，已跨越基本職權。
內政部民政司表示，目前仍要求婦聯會限期改善，解散為最後的方式，一切依程序辦理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 大學生財金素養 與高中生差不多
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 男友送跑步機慶生 徐佳瑩：情何以堪
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 大安庇護農場文創品 盼外界支持
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 丘沁偉不爽出輯發行被擋 槓上經紀人
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 證券行情表、證券表格
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 〈上班一族〉
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
標題：規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email