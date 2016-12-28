摩擦不斷 黨團、黨中央撕破臉
記者林良昇／特稿
國民黨中常會上週通過的明年黨主席選舉期程和黃復興黨代表併選案，會議程序遭黨內質疑，立院國民黨團總召廖國棟昨發難，斥黨主席洪秀柱公然違背法規，應辭職下台，讓黨團與黨中央從洪上台後的矛盾再度浮上檯面，甚至幾已撕破臉。
立院國民黨團「大黨鞭」以往由黨主席任命的政策會執行長出任，在國民黨失去政權、洪秀柱當選黨主席後，黨內立委喊出黨團自主，醞釀將政策會執行長改成直選或直選黨團總召，被視為試圖脫離「弱勢」黨主席洪秀柱的控制。
黨中央頂不住黨團壓力，洪秀柱也不願罷手放權，一度還喊出黨團總召將是政策會副執行長試水溫，置於政策會之下，但仍遭黨團反對，黨團大會通過總召直選案，黨中央只好任命前立委蔡正元為政策會執行長，而總召和政策會執行長位階則相同，黨團正式脫離黨中央控制，落實「黨團自主」。
黨中央雖擬推出屬意人選競逐總召，但該人選並未出現，之後由廖國棟當選首任黨團成員直選的總召，洪秀柱仍不放棄對黨團的控制，甚至曾請黨團三長到黨中央密會，意圖收編，仍遭黨籍立委反對，相關討論胎死腹中，黨團和黨中央漸行漸遠的趨勢難擋。
從黨產議題、兩岸政策、反核食等重要議題，黨中央與黨團不同調的情形不斷發生，例如，黨團質疑國民黨新政綱未提一中各表，只提九二共識；黨團發起反核食連署，黨中央推罷免立委，廖國棟批黨中央推動罷免未知會黨團。
黨團不斷質疑黨中央未尊重民意，廖國棟多次表示和黨中央溝通不良、各自為政，坦言和黨中央關係不佳，代表黨中央體系的蔡正元也多次在公開、私下場合痛批廖國棟。
事實上，多個被視為「親洪」的臉書粉絲團也早在網路上針對廖國棟等藍委強力批判，挺洪派動作的逐漸升溫，讓黨團成員不免有微詞，認為洪秀柱應約束「網軍」；而挺洪和反洪陣營的摩擦加劇，黨中央和黨團的對抗也越演越烈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 大學生財金素養 與高中生差不多
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 男友送跑步機慶生 徐佳瑩：情何以堪
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 大安庇護農場文創品 盼外界支持
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 丘沁偉不爽出輯發行被擋 槓上經紀人
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 證券行情表、證券表格
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 〈上班一族〉
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
標題：摩擦不斷 黨團、黨中央撕破臉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email