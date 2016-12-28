摩擦不斷 黨團、黨中央撕破臉

2016-12-28

記者林良昇／特稿

國民黨中常會上週通過的明年黨主席選舉期程和黃復興黨代表併選案，會議程序遭黨內質疑，立院國民黨團總召廖國棟昨發難，斥黨主席洪秀柱公然違背法規，應辭職下台，讓黨團與黨中央從洪上台後的矛盾再度浮上檯面，甚至幾已撕破臉。

立院國民黨團「大黨鞭」以往由黨主席任命的政策會執行長出任，在國民黨失去政權、洪秀柱當選黨主席後，黨內立委喊出黨團自主，醞釀將政策會執行長改成直選或直選黨團總召，被視為試圖脫離「弱勢」黨主席洪秀柱的控制。

黨中央頂不住黨團壓力，洪秀柱也不願罷手放權，一度還喊出黨團總召將是政策會副執行長試水溫，置於政策會之下，但仍遭黨團反對，黨團大會通過總召直選案，黨中央只好任命前立委蔡正元為政策會執行長，而總召和政策會執行長位階則相同，黨團正式脫離黨中央控制，落實「黨團自主」。

黨中央雖擬推出屬意人選競逐總召，但該人選並未出現，之後由廖國棟當選首任黨團成員直選的總召，洪秀柱仍不放棄對黨團的控制，甚至曾請黨團三長到黨中央密會，意圖收編，仍遭黨籍立委反對，相關討論胎死腹中，黨團和黨中央漸行漸遠的趨勢難擋。

從黨產議題、兩岸政策、反核食等重要議題，黨中央與黨團不同調的情形不斷發生，例如，黨團質疑國民黨新政綱未提一中各表，只提九二共識；黨團發起反核食連署，黨中央推罷免立委，廖國棟批黨中央推動罷免未知會黨團。

黨團不斷質疑黨中央未尊重民意，廖國棟多次表示和黨中央溝通不良、各自為政，坦言和黨中央關係不佳，代表黨中央體系的蔡正元也多次在公開、私下場合痛批廖國棟。

事實上，多個被視為「親洪」的臉書粉絲團也早在網路上針對廖國棟等藍委強力批判，挺洪派動作的逐漸升溫，讓黨團成員不免有微詞，認為洪秀柱應約束「網軍」；而挺洪和反洪陣營的摩擦加劇，黨中央和黨團的對抗也越演越烈。