黨中央妥協 黃復興黨代表併選喊卡

2016-12-28

改增加百餘個黃復興黨代表名額

〔記者施曉光／台北報導〕為化解上週中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」所引發的黨內爭議，國民黨中央決定妥協，原本黨代表選舉要將黃復興黨部併入一般縣市黨部混合選舉「同一票匭、統一計票」喊卡，改為要增加一百多個黃復興黨代表名額，一般黨代表則名額不變，總數因此將由本屆的一千一百七十餘名，達到近一千三百席，至於精確數目各利益方仍在盤算磋商中。

據悉，由於上週會議效力遭黨內質疑，黨中央決定不在會議有效、無效的問題上打轉，逕行切入中常委關切的核心問題，也就是黨代表選制，黨主席洪秀柱將放軟姿態，可望不做確認上週會議紀錄的宣讀，直接宣布請中常委針對上週討論議案「繼續討論」，並且全程開放媒體現場旁聽。

據了解，有關明年五月廿日的投票日期，黨內已經沒有爭議，至於第廿屆黨代表選制，黨中央原規劃將黃復興黨員與一般地方黨部黨員混合投票，也就是把人數近九萬名的黃復興大軍打破，滲入各縣市黨部一般黨員投票，將明顯稀釋本土派黨代表票源，直接衝擊地方黨代表生態，影響中常委選舉樁腳「核心利益」，因此黃復興黨部、一般地方黨部黨代表選舉確定不合流。

但為了給黃復興系統一個交代，將提高黃復興黨代表的名額與比例，一般黨代表名額則不變，至於一般黨代表與黃復興黨代表的「黃金比例」為何，黨中央至昨仍在與黨內各方溝通中，希望今天開會前能喬出一個大家較有共識的數目；黨中央規劃黃復興黨代表名額由本屆的一○八個，大幅增加一百多席以上，也就是達到兩百多席，全體黨代表席次數將由本屆的一一七六位，達到近一千三百席。

與一般黨代表的「黃金比例」還在喬

黨內人士指出，黨章未明文規定黨代表的數額，每一屆應選名額可視黨員人數變化做調整，只須規定在選舉辦法中即可。

他表示，每一千五百位黃復興黨員，才可以選出一名黨代表，一般黨代表卻只要一、兩百張選票就能當選，因此長期以來讓黃復興系統相當不滿，如果以黃復興黨員約佔全體黨員比例兩成五，依目前約一千兩百個黨代表席次數來估算，黃復興黨代表理應有三百席，但若一下拉高到三百席，會對目前黨代表生態結構衝擊更大，因此黨中央才考慮以黃復興席次拉高到兩百席以上做為妥協方案。