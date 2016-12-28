黨中央妥協 黃復興黨代表併選喊卡
改增加百餘個黃復興黨代表名額
〔記者施曉光／台北報導〕為化解上週中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」所引發的黨內爭議，國民黨中央決定妥協，原本黨代表選舉要將黃復興黨部併入一般縣市黨部混合選舉「同一票匭、統一計票」喊卡，改為要增加一百多個黃復興黨代表名額，一般黨代表則名額不變，總數因此將由本屆的一千一百七十餘名，達到近一千三百席，至於精確數目各利益方仍在盤算磋商中。
據悉，由於上週會議效力遭黨內質疑，黨中央決定不在會議有效、無效的問題上打轉，逕行切入中常委關切的核心問題，也就是黨代表選制，黨主席洪秀柱將放軟姿態，可望不做確認上週會議紀錄的宣讀，直接宣布請中常委針對上週討論議案「繼續討論」，並且全程開放媒體現場旁聽。
據了解，有關明年五月廿日的投票日期，黨內已經沒有爭議，至於第廿屆黨代表選制，黨中央原規劃將黃復興黨員與一般地方黨部黨員混合投票，也就是把人數近九萬名的黃復興大軍打破，滲入各縣市黨部一般黨員投票，將明顯稀釋本土派黨代表票源，直接衝擊地方黨代表生態，影響中常委選舉樁腳「核心利益」，因此黃復興黨部、一般地方黨部黨代表選舉確定不合流。
但為了給黃復興系統一個交代，將提高黃復興黨代表的名額與比例，一般黨代表名額則不變，至於一般黨代表與黃復興黨代表的「黃金比例」為何，黨中央至昨仍在與黨內各方溝通中，希望今天開會前能喬出一個大家較有共識的數目；黨中央規劃黃復興黨代表名額由本屆的一○八個，大幅增加一百多席以上，也就是達到兩百多席，全體黨代表席次數將由本屆的一一七六位，達到近一千三百席。
與一般黨代表的「黃金比例」還在喬
黨內人士指出，黨章未明文規定黨代表的數額，每一屆應選名額可視黨員人數變化做調整，只須規定在選舉辦法中即可。
他表示，每一千五百位黃復興黨員，才可以選出一名黨代表，一般黨代表卻只要一、兩百張選票就能當選，因此長期以來讓黃復興系統相當不滿，如果以黃復興黨員約佔全體黨員比例兩成五，依目前約一千兩百個黨代表席次數來估算，黃復興黨代表理應有三百席，但若一下拉高到三百席，會對目前黨代表生態結構衝擊更大，因此黨中央才考慮以黃復興席次拉高到兩百席以上做為妥協方案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 大學生財金素養 與高中生差不多
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 男友送跑步機慶生 徐佳瑩：情何以堪
- 台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 大安庇護農場文創品 盼外界支持
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 丘沁偉不爽出輯發行被擋 槓上經紀人
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 證券行情表、證券表格
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 〈上班一族〉
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
標題：黨中央妥協 黃復興黨代表併選喊卡
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email