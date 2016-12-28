黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定

2016-12-28

〔記者黃旭磊、施曉光／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱上週強勢主導通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，引發的黨內風暴持續擴大，可能成為洪秀柱爭取連任的競爭對手，前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌昨隔空聯手砲轟黨中央，吳敦義更嗆說，黨內重大變革，應透過黨最高決策機關做決定，「非一個人可做任何重大決定」。

吳敦義、郝龍斌連日來已不只一次砲轟黨中央，由於吳、郝均可能角逐下任黨主席之位，吳、郝兩人的動作也格外引發關注。

吳敦義昨到高雄果貿新村探訪影星歸亞蕾妹妹歸亞蒂等老友，並到海軍四海一家與航運界人士餐敘，針對國民黨主席提前改選等案所引發的爭議表示，黨內重大變革，應透過黨最高決策機關做決定，非一個人可做任何重大決定。

黨中央幕僚思考不周

吳強調，對於重大改變事項，部分黨中央幕僚以為一個人可決定或內部若干人就可決定，這是「思考不周」，這樣變革引起中常委拒出席或極少數出席就擅自通過，造成很大困擾，缺少事前溝通、不應強行通過，傷害黨。

郝龍斌受訪時也質疑，上週三中常會的決議確實有缺失，當時只有五位中常委在場，不符民主程序，他希望黨中央讓大家充分發言，討論達成共識後再做成決定，他也不希望黨內同志走上法院，因為他聽學習法律的人說，如果真正提告，不是黨的分裂，而是黨中央在法律上站不住腳。

郝也轟黨決議有缺失

郝呼籲所有中常委今日都要出席常會表達意見，黨中央也一定要廣納各方意見，在尊重體制及民主程序的前提下解決問題。

至於立法院國民黨團總召廖國棟要求洪秀柱下台一事，郝龍斌不做評論，並稱有關黨主席選舉提前一事他沒意見，但對黃復興黨代表併入一般黨代表選舉，他有不同看法。

郝表示，黃復興黨代表名額只有一百零八位，相較全體代表有一千一百七十六位，完全不符比例，在此情況下黃復興黨部當然會有意見，因此他主張依黃復興黨部的人數比例，增加黃復興黨代表名額，這樣才算公平，「還黃復興黨部公道，不一定要懲罰一般地方黨部黨代表」。

吳、郝兩人也分別被問及是否參選黨主席的事，但雙方都迴避、不表態。吳敦義回答，為何一定要在哪一天、哪個時間表態？現在用熱情的心關懷社會。郝龍斌也四兩撥千斤的說，目前自己最重要的工作就是號召民眾完成反日本核食進口公投，他不希望政治議題模糊焦點。