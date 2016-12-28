黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
〔記者黃旭磊、施曉光／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱上週強勢主導通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，引發的黨內風暴持續擴大，可能成為洪秀柱爭取連任的競爭對手，前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌昨隔空聯手砲轟黨中央，吳敦義更嗆說，黨內重大變革，應透過黨最高決策機關做決定，「非一個人可做任何重大決定」。
吳敦義、郝龍斌連日來已不只一次砲轟黨中央，由於吳、郝均可能角逐下任黨主席之位，吳、郝兩人的動作也格外引發關注。
吳敦義昨到高雄果貿新村探訪影星歸亞蕾妹妹歸亞蒂等老友，並到海軍四海一家與航運界人士餐敘，針對國民黨主席提前改選等案所引發的爭議表示，黨內重大變革，應透過黨最高決策機關做決定，非一個人可做任何重大決定。
黨中央幕僚思考不周
吳強調，對於重大改變事項，部分黨中央幕僚以為一個人可決定或內部若干人就可決定，這是「思考不周」，這樣變革引起中常委拒出席或極少數出席就擅自通過，造成很大困擾，缺少事前溝通、不應強行通過，傷害黨。
郝龍斌受訪時也質疑，上週三中常會的決議確實有缺失，當時只有五位中常委在場，不符民主程序，他希望黨中央讓大家充分發言，討論達成共識後再做成決定，他也不希望黨內同志走上法院，因為他聽學習法律的人說，如果真正提告，不是黨的分裂，而是黨中央在法律上站不住腳。
郝也轟黨決議有缺失
郝呼籲所有中常委今日都要出席常會表達意見，黨中央也一定要廣納各方意見，在尊重體制及民主程序的前提下解決問題。
至於立法院國民黨團總召廖國棟要求洪秀柱下台一事，郝龍斌不做評論，並稱有關黨主席選舉提前一事他沒意見，但對黃復興黨代表併入一般黨代表選舉，他有不同看法。
郝表示，黃復興黨代表名額只有一百零八位，相較全體代表有一千一百七十六位，完全不符比例，在此情況下黃復興黨部當然會有意見，因此他主張依黃復興黨部的人數比例，增加黃復興黨代表名額，這樣才算公平，「還黃復興黨部公道，不一定要懲罰一般地方黨部黨代表」。
吳、郝兩人也分別被問及是否參選黨主席的事，但雙方都迴避、不表態。吳敦義回答，為何一定要在哪一天、哪個時間表態？現在用熱情的心關懷社會。郝龍斌也四兩撥千斤的說，目前自己最重要的工作就是號召民眾完成反日本核食進口公投，他不希望政治議題模糊焦點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 國車國造 淡海輕軌列車首亮相
- 街友學耕種 屏東首座福利農田收成
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 生活漆器展 隨身碟變蝴蝶項鍊
- 謝警找回30歲霜淇淋機 老闆請吃首支霜淇淋
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
- 成本增價凍漲 三星銀柳農喊苦
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 歐股收高
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 蘇澳漁會推鱻宴 早鳥送櫻花蝦
- 備戰世大運 福岡大學港都移訓
- 女星搞胖老公 天天使出這招
- 恭喜！于冠華梅開二度 耶誕節登記結婚
- 市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 耶誕大戰「被滑倒」 KD「平反」
- 「10下就好」神棍騙人妻淪性奴
- 跳槽中芯當獨董 蔣尚義：記得並遵守對張忠謀的承諾
- 寇世勳出賣兒子 寇家瑞常換女友
- 南韓大鐘獎 李炳憲獨撐場
- 北農新合約 加收使用費3600萬
- Jolin鬼月斬斷情 錦榮遭爆萬聖節夜店把妹
- 有線電視費率 明年度不調整
- 2016 文學備忘錄
- 康寧鍋具4折起 BergHOFF加購優惠
- 鏗鏘集》重建這個國家
- 邀畫家改造 大墩文化中心廁所飄「藝」味
- 55林班大坍方 坡面出現蝕溝
- 今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
標題：黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email