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婚姻平權法案初審 各版併案送協商

2016-12-27

修民法或立專法 不一定

〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕立法院司法法制委員會昨初審通過攸關同性婚姻合法化的「民法部分條文修正草案」，明定同性可以結婚，且與異性平等適用有關夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定，收養子女時法院也不得對其有歧視對待，意味同性婚姻合法化邁進一步。但全案後續將送朝野協商，預計下會期、明年四月才可能二、三讀；由於社會爭議甚大，法務部明年也將送「同性伴侶法」併案審理，到底在民法修法或另有專法，預計還將有另一波修法角力。

昨日審查婚姻平權法案有四版本，司委會將民進黨立委尤美女版、國民黨立委許毓仁版、時代力量黨團版等三版本做整合；立委蔡易餘版則提案另設「同性婚姻」專章。四版本整合成二版本後，全送出委員會。

法務部 將提同性伴侶法

初審通過修訂條文規定，「婚約，應由男女當事人自行訂定。同性婚約，應由雙方當事人自行訂定」。初審條文並增訂，異性或同性之婚姻當事人，平等適用本法規或其他法規關於夫妻配偶之規定，異性或同性配偶平等適用本法規父母子女、親屬之規定，但民法一○六三條婚生推定規定以異性配偶為限。

昨日修法草案也保留同性婚姻權利以設立專章規範的可能性。法務部長邱太三昨則重申，法務部明年二月將提出「同性伴侶法」，可望一併於朝野協商討論。

推動婚姻平權多年的民進黨籍召委尤美女昨表示，民法修訂案能通過立院初審，是民主的展現，感謝朝野立委努力，但距離法案三讀至少還要半年，支持者應持續進行社會溝通。立院民進黨團幹事長吳秉叡則說，盼這段期間多了解不同意見，也能多溝通。

時力黨團總召徐永明表示，擬將本案列入臨時會討論事項，但仍取決執政黨態度。

雖然多名藍委反對修民法，但昨未強力阻擋。國民黨團總召廖國棟強調，「沒有下會期就三讀這回事」，若協商仍依原案推動，他不會簽署，也不排除讓公投有實現可能。親民黨團總召李鴻鈞則說，朝野協商應多討論，盼不再看到撕裂與對立。

正反團體昨也分別動員群眾對修法表達聲援及抗議，甚至一度爆發反同人士闖入立院衝突場面；反同團體更赴總統府陳情。總統府發言人黃重諺說，預計將安排對修法有不同意見的團體代表與蔡總統見面，由於總統一月有出訪行程，較可能在一月下旬。

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  • 立法院司法及法制委員會昨審查婚姻平權法案，有抗議民眾混入司法法制委員會，突然拿出大聲公與抗議紙板，大喊「停止審查、交付公投」等口號，警察隨後將抗議者拉出會議室。（記者羅沛德攝）

    立法院司法及法制委員會昨審查婚姻平權法案，有抗議民眾混入司法法制委員會，突然拿出大聲公與抗議紙板，大喊「停止審查、交付公投」等口號，警察隨後將抗議者拉出會議室。（記者羅沛德攝）

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