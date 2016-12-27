少子化衝擊 明年大專減招近萬人

2016-12-27

56系所停招 將走入歷史

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化海嘯一波波衝擊大專校院，教育部也連年縮減招生名額，昨公佈核定一○六學年大專校院招生名額，較前一年減招九八四○名，高達七成大專的招生名額都被減，甚至台大也被減十七個名額；技職科大更大受衝擊，明年有五十六系所確定停招，將走入歷史。

招生名額 跌破40萬大關

教育部高教司長李彥儀說，少子化趨勢不可擋，大專大一新生在一○三學年還有廿七萬五八一五人，之後每年縮減數千到一、兩萬，一○五學年大一新生降到廿五萬，推估到一一一學年恐更將僅剩十九萬，人口驟減危機已衝擊大專。教育部也自九十七年起就逐年縮減高教招生名額，減幅從數千名到一萬多，一○三學年就較前一年大減一萬六千多名，是近年縮減最多，最近核定的一○六學年招生總數（含大學部、研究所、進修部等）為卅九萬一一一三名，正式跌破四十萬，比起前一年少九八四○名。

技職部分，明年有七成四、六十八所技專校院招生名額都減少；其中以遠東科大減五二九名最多，減幅則以亞太創意技術學院最高、達三成三；教育部技職司說，技職校院因註冊率不佳而被扣減名額約四千多名，是減招最多項目。

高教部分，明年度學士班名額共十一萬五十三人，比去年減約兩千，以中華大學減四九八名最多，首府大學則減幅最大、約三成三。其中不少學校是自行減招，把名額先「寄存」給教育部，高教司說，學校可待招生穩定後再將名額要回去。但政大教育系教授秦夢群表示，寄存做法或許可讓學校註冊率一時不太難看，但整體學生數依舊下滑，招生不佳學校仍須面對整併、退場命運。

台大違規招生 減招17人

較引人注意的是，台灣大學去年因希望計畫招收弱勢生，卻違反規定讓一人進到醫學系，教育部說，明文規定不可讓特殊管道招生佔去熱門科系名額，台大卻疏失影響醫學院名額，故明年祭出減招十七人作懲處。而外界憂此舉縮減台大名額是懲罰到將來入學新生，高教司長李彥儀則強調，行政規則是全體適用，不能因台大就網開一面。

台大則表示會接受懲處，減招名額則由原就因實驗室不足而計畫減招的物理系、森林系等吸收，減少對考生影響。