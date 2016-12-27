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RF-16升空 清楚拍到遼寧艦

2016-12-27

中國艦隊近台 通過巴士海峽

〔記者游太郎、羅添斌、鍾麗華、林良昇／綜合報導〕中國遼寧號航艦編隊從廿三日起進行跨海區演訓，不僅到日本宮古島以東的西太平洋海域演訓，前晚開始航近台灣周邊海域，並貼著我防空識別區外緣海域向南及西南方航行，日本自衛隊與我國軍方先後對遼寧號等艦展開嚴密監控，空軍花蓮基地昨更派出RF-16偵照機，成功拍到遼寧艦及伴隨艦隊清晰照片和動態。

對於我派遣軍機執行偵照，國防部指出，這屬於國軍聯合情監偵作為之一環，相關細節依慣例不予評論。

總統取消行程 聽取國安簡報

遼寧號昨已通過屏東鵝鑾鼻南方海域及東沙島海域，並續向西南方行駛，我國海空及飛彈兵力全程警戒、監偵與應處。蔡總統昨上午也一連取消兩個頒獎、接見行程，府方表示，總統主要是聽取國安會與相關幕僚就「近期區域安全的相關情勢」簡報，但內容不便透露。

台日都緊盯 中國：非針對誰

日本防衛省廿五日兩度發布新聞稿，指海上自衛隊護衛艦在東海中部海域首次發現遼寧號編隊的行蹤，並附上多張包括遼寧號在內的艦隊照片；日本內閣官房長官菅義偉昨在記者會上說，日本將在相關海域，採取監視對方活動以及發出警告的一切必要行動。

中國外交部發言人華春瑩則表示，外界不必對遼寧號演訓作過多解讀，「比如說針對誰誰誰」，這次訓練是根據年度計畫實施，相關訓練符合國際法和國際實踐，依法享有國際法規定的海上航行和飛越的自由，希望各方尊重中國的該項權利。

RF-16鳳眼啟動 偵照艦隊動態

遼寧號航艦編隊前晚開始貼近台灣東南海域航行，空軍花蓮基地繼前晚緊急出動兩架F-16升空警戒後，據了解，兩架RF-16昨晨七時卅分以CAP（戰鬥巡航任務）模式升空，機腹掛載俗稱「鳳眼」的偵照莢艙，並在隨後升空的兩架執行CAP任務的F-16戰機掩護下，沿著我防空識別區邊緣飛行，執行機密敏感、針對「遼寧號」及艦隊其他船艦偵察、照相任務，四架戰機在兩小時後返航。

據指出，遼寧號昨上午在東南部海域航行，距離台灣本島不遠，RF-16啟動偵照莢艙偵照輕而易舉，加上東部海域放晴，拍到的照片相當清晰。

RF-16被空軍視為「機密性」武器裝備，出動偵照任務時，掛載偵照莢艙和AIM-120先進中程空對空飛彈等，且通常會由CAP任務機掩護，兩者外觀上幾乎相同，經多年來的演練，相關的偵照戰術也已獲得突破。

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  • 中國航母「遼寧號」等艦進行跨海區演訓，我空軍昨派出掛載偵照莢艙的RF-16，成功拍到遼寧艦等照片。（記者游太郎攝）

    中國航母「遼寧號」等艦進行跨海區演訓，我空軍昨派出掛載偵照莢艙的RF-16，成功拍到遼寧艦等照片。（記者游太郎攝）

  • 中國航母「遼寧號」等艦廿三日起進行跨海區演訓，日本防衛省廿五日公布日方拍攝的遼寧號照片。（路透）

    中國航母「遼寧號」等艦廿三日起進行跨海區演訓，日本防衛省廿五日公布日方拍攝的遼寧號照片。（路透）

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