陳鎮湘赴中發表國共新八點 立委檢舉涉違法
2016-12-27
〔記者蕭婷方、林良昇／台北報導〕國民黨副主席、退將陳鎮湘廿二日率團前往中國，會見全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人，後並發表「新八點」。民進黨立委李俊俋昨指出，陳鎮湘等人與中發表或簽署政治性協議未經陸委會授權，顯見違反兩岸人民關係條例，他正式向陸委會提出檢舉。
陸委會：陳鎮湘未取得授權
陸委會表示，關於陳鎮湘是否違法還在研議；相關官員則指出，據陸委會函釋，簽署政治性協議的定義要有書面文件雙方簽名的正式文書，關於兩岸人民關係條例第卅三條之一所謂「 合作行為」，函釋解釋是要有主觀合作意願和具體的客觀協力行為，較為寬鬆模糊，陸委會近期會對相關函釋檢討，作通盤考量。
陳鎮湘率團赴中後，與張志軍共推國共新「八點共識」，包括繼續堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎；深化兩黨基層黨際交流；推動兩岸農漁業、中小企業、旅遊業等交流合作，為行銷農漁產品及推廣旅遊產品等提供服務等。
李俊俋在立院內政委員會質詢表示，國共新八點共識，僅一項為農業合作，其餘均屬政治性協議，但依照兩岸條例第卅三條之一規範，與中國發表政治共識及協議都要有陸委會的授權，陳是否有取得授權？
陸委會主委張小月答詢表示「沒有」，但有提醒，簽署八點共識沒有經過陸委會同意。
李俊俋遂正式向張提出檢舉，陳鎮湘未經陸委會授權與中國簽訂政治協議，違反兩岸條例請陸委會裁處。張小月說，要看事實簽訂的內容。
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