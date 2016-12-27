陸委會：嚴防發生第二個聖多美

2016-12-27

〔記者蕭婷方、呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比與我斷交後轉與中國復交，對於未來是否產生雪崩式外交狀況？陸委會主委張小月昨在立院內政委員會表示，多年來中國對台打壓，破壞我國和邦交國的關係，這些壓力一直存在，會特別注意，嚴防下一個、第二個聖多美的發生。

至於蔡英文總統即將出訪中南美洲友邦，中國是否會對台持續打壓？張小月說，在國安會中有討論過，既然發生斷交的事情，應該要高度戒慎恐懼與特別注意。

張小月強調，馬前總統任內，台灣也和甘比亞斷交，所以不管哪一個政黨，中國對台灣國際空間的壓縮，多年來一直存在。

此外，部分立委在外交及國防委員會也關切台聖斷交後續效應，民進黨立委羅致政說，若接下來中國「真的再挖一個」，就代表兩岸啟動外交爭奪戰，進入零和關係，我國也需要有相應反制作為，但他強調現在「還沒有到那個程度」。

國民黨立委徐志榮指出，在我方的廿一個邦交國裡，有六國設有中國代辦處，這些「就像是未爆彈」，雖然外交部對蔡總統出訪四國邦交狀態掛保證，但也表示不能排除萬一，提醒外交部應嚴防骨牌效應。

外交部強調，與所有駐外館處將持續提高警覺，嚴防中國壓縮我國國際空間之作為。