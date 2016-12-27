| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 焦點

陸委會：嚴防發生第二個聖多美

2016-12-27

〔記者蕭婷方、呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比與我斷交後轉與中國復交，對於未來是否產生雪崩式外交狀況？陸委會主委張小月昨在立院內政委員會表示，多年來中國對台打壓，破壞我國和邦交國的關係，這些壓力一直存在，會特別注意，嚴防下一個、第二個聖多美的發生。

至於蔡英文總統即將出訪中南美洲友邦，中國是否會對台持續打壓？張小月說，在國安會中有討論過，既然發生斷交的事情，應該要高度戒慎恐懼與特別注意。

張小月強調，馬前總統任內，台灣也和甘比亞斷交，所以不管哪一個政黨，中國對台灣國際空間的壓縮，多年來一直存在。

此外，部分立委在外交及國防委員會也關切台聖斷交後續效應，民進黨立委羅致政說，若接下來中國「真的再挖一個」，就代表兩岸啟動外交爭奪戰，進入零和關係，我國也需要有相應反制作為，但他強調現在「還沒有到那個程度」。

國民黨立委徐志榮指出，在我方的廿一個邦交國裡，有六國設有中國代辦處，這些「就像是未爆彈」，雖然外交部對蔡總統出訪四國邦交狀態掛保證，但也表示不能排除萬一，提醒外交部應嚴防骨牌效應。

外交部強調，與所有駐外館處將持續提高警覺，嚴防中國壓縮我國國際空間之作為。

廣告
  • 陸委會主委張小月強調，不管哪一個政黨執政，中國對台灣國際空間的壓縮，多年來一直存在。（資料照／記者陳志曲攝）

    陸委會主委張小月強調，不管哪一個政黨執政，中國對台灣國際空間的壓縮，多年來一直存在。（資料照／記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：陸委會：嚴防發生第二個聖多美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.