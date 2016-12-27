立院外委會通過 政府對外名稱強調台灣
2016-12-27
〔記者呂伊萱／台北報導〕面對中國打壓台灣國際空間，立法院外交及國防委員會昨通過立委提案，建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱，以掙脫「兩岸同屬一中」的死胡同。外交部對此表示尊重，且認為此案在實情上並無窒礙難行之處，將參酌辦理。
掙脫一中 外交部：參酌辦理
外交及國防委員會邀請外交部、國安局與陸委會，就台聖斷交事件進行專案報告並備質詢。民進黨立委王定宇提案指出，我邦交國屢屢遭中國奪取，對外政策的荒謬性已經到了必須全面檢討、改弦易轍的關鍵時刻。
王定宇說，美國下任總統川普以台灣總統稱呼蔡總統，美國著名智庫外交關係委員會所發行刊物《外交》雜誌也建議台灣拋棄「中華民國」名號，並正名為台灣。面對中國併吞的強大壓力，「中華民國」在國際社會又陷入「同屬一中」的死胡同，台灣可憑藉本身發展民主過程的寶貴經驗，幫助國際間仍走在民主進程中的脆弱國家，實質作法如成立外交基金或提供必要協助。
王定宇強調，台灣若要維持獨立自主的現狀，未來勢必將面臨制憲改名或住民自決等情形，以掙脫一中魔咒。他因此提案建議，政府在文宣及官方文件中、與邦交國及非邦交國簽訂協議計畫或提供技術與人道援助等活動時，應盡量採用「台灣」名稱，或以與中華民國相同大小之文字凸顯「台灣」，以邁向正名之路。
上述提案獲民進黨立委陳亭妃、羅致政、劉世芳、呂孫綾與時代力量立委林昶佐連署支持，並在外交部提議修正部分文字後，無異議通過。
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