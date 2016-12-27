外長：新邦交口袋名單 不只1國

2016-12-27

立委籲外交攻守並用

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比與台灣斷交並轉與中國復交後，國人擔憂出現骨牌效應或影響總統出訪行程。面對中國因素影響我邦交關係，民進黨立委昨在立法院外交及國防委員會提醒外交部，不一定要烽火戰，但應有所作為、攻守並用，並詢問有無爭奪新邦交的口袋名單？外交部長李大維答詢時肯定地說：「當然有，而且是一個以上。」

李大維：總統出訪4友邦 關係穩定

聖國與我斷交風波未息，外界紛紛點名諸如梵蒂岡與尼加拉瓜等國可能成為下一個聖多美。蔡英文總統下月將出訪中美洲四友邦，包括尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多，立委擔憂在出訪前後再度出現斷交事件。

李大維在外交及國防委員會表示，台灣與出訪四邦交國的關係皆穩定，「不會有問題」，但該有的備案和措施也都有所準備。

至於外界點名與尼加拉瓜邦交不穩，並傳出國安局踩線碰壁；國安局副局長周美伍答詢回應說，事前準備工作到目前為止「都非常順利」，李大維也表示與尼加拉瓜的關係「相當穩定」。

民進黨立委羅致政與王定宇質詢指出，不一定要烽火外交戰，但應該要有所作為、攻守並用，並詢問外交部有無建立新邦交國的口袋名單？李大維說，當然有名單，且是一個以上。他經常與各地域司司長們交換意見，注意國家政情發展，這方面工作「一直都在準備」，但這屬機密且相當複雜，不便透露細節。

涉外人士：必要時出手搶幾個邦交國

涉外人士說，若到了忍無可忍、有必要的時候，就要出手搶幾個邦交國，因為「攻擊就是最好的防守」。

外媒日前再報導，梵蒂岡與中國建交談判進入尾聲，可能影響我國與梵蒂岡邦交。李大維指該報導是炒冷飯，「了無新意」。據我方了解，梵中在十一月時曾就主教任命問題進行談判，雖有進展但是仍未達成共識，且雙方對宗教自由的解釋有相當差異，迄今沒有進一步對話。

不過，李大維表示，中國昨起舉行為期五天的天主教代表大會「值得注意」，外交部將密切關注日後新領導團隊組成。

李大維強調，所有我駐外大使都是戰戰兢兢地維護與邦交國的關係，和梵蒂岡的邦交雖存在挑戰，但有信心，我方與梵蒂岡所有的溝通與聯繫管道都「很順暢、沒有問題」。