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外長：新邦交口袋名單 不只1國

2016-12-27

立委籲外交攻守並用

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比與台灣斷交並轉與中國復交後，國人擔憂出現骨牌效應或影響總統出訪行程。面對中國因素影響我邦交關係，民進黨立委昨在立法院外交及國防委員會提醒外交部，不一定要烽火戰，但應有所作為、攻守並用，並詢問有無爭奪新邦交的口袋名單？外交部長李大維答詢時肯定地說：「當然有，而且是一個以上。」

李大維：總統出訪4友邦 關係穩定

聖國與我斷交風波未息，外界紛紛點名諸如梵蒂岡與尼加拉瓜等國可能成為下一個聖多美。蔡英文總統下月將出訪中美洲四友邦，包括尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多，立委擔憂在出訪前後再度出現斷交事件。

李大維在外交及國防委員會表示，台灣與出訪四邦交國的關係皆穩定，「不會有問題」，但該有的備案和措施也都有所準備。

至於外界點名與尼加拉瓜邦交不穩，並傳出國安局踩線碰壁；國安局副局長周美伍答詢回應說，事前準備工作到目前為止「都非常順利」，李大維也表示與尼加拉瓜的關係「相當穩定」。

民進黨立委羅致政與王定宇質詢指出，不一定要烽火外交戰，但應該要有所作為、攻守並用，並詢問外交部有無建立新邦交國的口袋名單？李大維說，當然有名單，且是一個以上。他經常與各地域司司長們交換意見，注意國家政情發展，這方面工作「一直都在準備」，但這屬機密且相當複雜，不便透露細節。

涉外人士：必要時出手搶幾個邦交國

涉外人士說，若到了忍無可忍、有必要的時候，就要出手搶幾個邦交國，因為「攻擊就是最好的防守」。

外媒日前再報導，梵蒂岡與中國建交談判進入尾聲，可能影響我國與梵蒂岡邦交。李大維指該報導是炒冷飯，「了無新意」。據我方了解，梵中在十一月時曾就主教任命問題進行談判，雖有進展但是仍未達成共識，且雙方對宗教自由的解釋有相當差異，迄今沒有進一步對話。

不過，李大維表示，中國昨起舉行為期五天的天主教代表大會「值得注意」，外交部將密切關注日後新領導團隊組成。

李大維強調，所有我駐外大使都是戰戰兢兢地維護與邦交國的關係，和梵蒂岡的邦交雖存在挑戰，但有信心，我方與梵蒂岡所有的溝通與聯繫管道都「很順暢、沒有問題」。

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  • 立院外交及國防委員會昨邀請外交部長李大維就台聖斷交事件進行專案報告，李大維表示有新邦交國口袋名單。（記者羅沛德攝）

    立院外交及國防委員會昨邀請外交部長李大維就台聖斷交事件進行專案報告，李大維表示有新邦交國口袋名單。（記者羅沛德攝）

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