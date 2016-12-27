中國艦隊示威 日：萬無一失的監視

2016-12-27

〔編譯林翠儀／綜合報導〕中國遼寧號航空母艦編隊首次突破第一島鏈進入西太平洋，日本官房長官菅義偉廿六日表示，中國正在擴張海上軍力，日方密切關注。另一方面，三艘中國海警船今年第卅六次進入釣魚台日本領海，面對中國刻意升高東海的緊張情勢，沖繩縣石垣市長中山義隆廿六日也表態，將同意陸上自衛隊部署於石垣島。

防衛省公布所拍中方各型軍艦照片

遼寧號航空母艦編隊廿五日通過沖繩本島與宮古島之間海域，日本防衛省全程嚴密監視，並清楚地拍下遼寧號航行的畫面。菅義偉表示，將繼續關注中國艦艇在日本周邊海域的動向，警戒及監視工作均會做到萬無一失的地步。

似乎是為牽制日本的監視行動，中國也在廿六日派遣三艘海警船進入釣魚台日本領海，其中還包括一艘編號「三五一一五」海警船，曾被日本第十一管區海上保安總部點名船上搭載疑似機關砲裝置。這是中國海警船相隔半個月以來再度進入日本領海，也是今年第卅六次進入該海域。

中國海警船持續在釣魚台海域活動，中國海軍也逐步擴張海權，日本為了加強西南離島的防衛，連續在二○一四至一八年度及一九至二三年度兩期的「中期防衛力整備計畫」中，規劃自衛隊進駐離島的防衛部署。

其中，日本最西端的與那國島已在今年三月部署約一六○人規模的沿岸監視隊，宮古島預定部署七百至八百人規模的部隊，六月已獲宮古島市同意，奄美大島也將部署五五○人警備部隊，石垣島則預定在一九年度後，部署五百至六百人規模的警備部隊、地對空、地對艦飛彈部隊。

防衛省去年十一月向石垣市提出接納申請，市長中山義隆反應積極，廿六日表示將接受自衛隊部署計畫。中山表示，中國公務船進入釣魚台日本領海，北韓發射飛彈，在安全環境更趨嚴峻的現狀下，充實南西諸島的防衛體制極其重要。