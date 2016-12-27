中國官媒嗆聲：對台軍事牌還很多

2016-12-27

〔記者羅添斌／台北報導〕中國接連派出軍機、航艦繞航台灣周邊海空域，意圖對台威嚇，中國軍方所屬的鷹派官媒「環球時報」昨發表社評指出，聖多美普林西比與台灣斷交是「台獨」勢力遭到的第一個懲戒，但這還遠遠不夠，除了從外交上打擊「台獨」，大陸方面恐怕還需要採取更能震懾「台獨」的軍事動作，以打擊民進黨當局的氣焰。

我資深官員：國安團隊均有掌握

社評指出，他們過去曾提出軍艦和軍機越過台海中線，軍機飛越台灣本島，這些建議都得到大陸輿論及學術界的響應與支持，「大陸的軍事牌還有很多，針對台灣靠近大陸的離島採取一些行動尤其容易」。

對此，我資深官員指出，中國當局近年來不斷利用官媒或是網民，散布對台軍事施壓的訊息，也派出軍機軍艦繞台航行進行威嚇，國安團隊及軍方對此均有掌握及因應，確保國家安全；官員還指出，中國片面中止兩岸對話管道，對兩岸和平並無助益，呼籲中國當局及早重啟兩岸對話。

此外，美國總統歐巴馬日前正式簽署國防授權法案，解除台美軍事交流過去種種不合理的限制，環球時報發表社評指出，自一九九六年對台進行飛彈試射以來，大陸再沒有搞警告「台獨」的軍事行動，自這次民進黨再次上台後，「台獨」重新活躍，華盛頓方面也出現利用「台獨」作為對華博弈籌碼的新動向，如何採取實際行動懲戒「台獨」成為大陸不容迴避的現實課題。