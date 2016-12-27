遼寧艦事件 學者：有助國人凝聚增加軍費共識
2016-12-27
〔記者林良昇／台北報導〕中國軍隊近期動作頻頻，中國遼寧號航艦編隊甚至貼近台灣東南海域航行，政治大學國關中心主任丁樹範昨表示，國防預算雖不可能一瞬間大幅度增加，但未來增加的趨勢也是必然的，「人家已經在我們家門口示威了」，這也會讓社會有警覺，更容易凝聚共識來增加國防預算，想好要做什麼準備，不能什麼事都不做。
丁樹範指出，遼寧號航母對共軍而言是新的武器，航母艦隊要時間訓練，過去兩年，遼寧號成軍後就開始進行訓練，相關演練當然會逐漸頻繁，這次共軍將演練拉得遠一點，經過台灣東海岸，有警告的意味。
丁樹範認為，在政治層面上，顯見北京當局對五二○後的兩岸狀況，包括近期蔡英文總統與美國總統當選人川普通話及川普的相關談話不滿意，北京想傳遞的訊息是，共軍有做好準備，台灣或美國不要挑戰底線，這也符合過去很多人預測的，中國大陸會先制裁台灣，拿台灣祭旗，某程度也符合推斷。
至於我方應採取的因應作為，丁樹範說，目前看起來，共軍並沒有進入我方的防空識別區，國防部的確只能監控，但另一方面，以前我方可能認為台灣東部較安全，但現在應該思考，在共軍的軍力能力和規模都在增加，有更多艦隊可以同時在台灣東、西岸活動時，國軍應如何因應，面對將來的作戰準備。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 193北段改三段式拓寬 環委批四不像
- 兄弟推恰恰公仔 領隊︰盡力留人
- 拆游泳池改建 泰山貴子公園啟用
- 后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷
- 【愛讀書】 《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎》
- 富產險獨董 李中彥15萬入袋
- 威脅店員撕筆錄 悍婦偷竊「1罪變3罪」
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 韓國瑜推薦林秋慧 議員批如詐騙集團
- LED採購涉洩密廠商 北捷職員5萬元交保
- 洋基垂涎 張育成︰不排斥被交易
- RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
- 這個弱視媽 月領2萬8補助 擁百萬專戶
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 婦聯會遲不提供財報 葉俊榮：不排除解散
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 基隆唯一 24小時戒毒所恐熄燈
- 〈致 舊情人〉愛呀 長大了才懂
- 電動小客車 增設140萬元免稅上限
- 惡整網路名店 訂260盒餅拒付9萬元
- 大台南優良駕駛表揚 十八人獲獎
- 12/27 各報重點新聞一覽
- 台積電叛將梁孟松投效中芯？ 業界存疑
- 十方啟能募愛心 推小年夜年菜
- NBA》悶！裁判報告出爐 KD最後一擊已遭犯規（影音）
- 廢棄物回收廠起火 挖土機屁股遭殃
- 郵局擬週六全天營業 員工爭加班費或補休
- 自由廣場》台聖斷交主使者
- 跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工
- 亞馬遜網購4千元單車 運費27萬
- 留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- NBA》新書連環爆 卡爾：有球員吃禁藥
- 欠稅大戶 追稅目標50億
- 水原希子&野村周平 耶誕PO照認愛
- 台日高中棒球賽》空窗2年 張偉聖要拚回來
- 日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遼寧艦事件 學者：有助國人凝聚增加軍費共識
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分