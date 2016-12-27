遼寧艦事件 學者：有助國人凝聚增加軍費共識

2016-12-27

〔記者林良昇／台北報導〕中國軍隊近期動作頻頻，中國遼寧號航艦編隊甚至貼近台灣東南海域航行，政治大學國關中心主任丁樹範昨表示，國防預算雖不可能一瞬間大幅度增加，但未來增加的趨勢也是必然的，「人家已經在我們家門口示威了」，這也會讓社會有警覺，更容易凝聚共識來增加國防預算，想好要做什麼準備，不能什麼事都不做。

丁樹範指出，遼寧號航母對共軍而言是新的武器，航母艦隊要時間訓練，過去兩年，遼寧號成軍後就開始進行訓練，相關演練當然會逐漸頻繁，這次共軍將演練拉得遠一點，經過台灣東海岸，有警告的意味。

丁樹範認為，在政治層面上，顯見北京當局對五二○後的兩岸狀況，包括近期蔡英文總統與美國總統當選人川普通話及川普的相關談話不滿意，北京想傳遞的訊息是，共軍有做好準備，台灣或美國不要挑戰底線，這也符合過去很多人預測的，中國大陸會先制裁台灣，拿台灣祭旗，某程度也符合推斷。

至於我方應採取的因應作為，丁樹範說，目前看起來，共軍並沒有進入我方的防空識別區，國防部的確只能監控，但另一方面，以前我方可能認為台灣東部較安全，但現在應該思考，在共軍的軍力能力和規模都在增加，有更多艦隊可以同時在台灣東、西岸活動時，國軍應如何因應，面對將來的作戰準備。