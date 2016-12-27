遼寧艦貼近我海域 軍方全程監偵

2016-12-27

距我東南側防空識別區僅20浬

〔記者羅添斌、呂伊萱／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」編隊開赴西太平洋海域進行遠海訓練，在前晚開始貼近台灣東南海域航行，距離我東南側防空識別區僅廿浬，遼寧號昨則已通過屏東鵝鑾鼻南方海域及東沙島海域，並續向西南方行駛，軍方研判中國航艦將在南海與解放軍南海艦隊會合，並進行下一波的聯合演練。

解放軍艦隊經東沙島海域南行

由於中國航艦貼近我海空域，軍方連日來出動海空軍兵力全程進行監控警戒，空軍除派出多批次的Ｆ十六戰機接力升空警戒外，還派出ＲＦ十六偵照機對共軍航隊進行偵照，另據了解，軍方也出動P3C反潛機進行長時間監偵。另在海面上，海軍調派包括拉法葉艦與紀德艦等多艘軍艦在東部及南部海域，緊盯著共軍船隊的動態。

我檢討因應共軍東部來犯模式

共軍今年以來，已兩度以軍機編組飛繞台灣周邊空域，此次則是以航艦編隊航繞台灣周邊海域，顯示台灣全島都已面臨共軍海空威脅，軍方官員說，軍方過去曾多次演練防範敵軍自台灣東部攻擊的假想狀況，未來會針對共軍犯台模式的多重可能性，檢討我方因應作為及強化防衛部署。

遼寧號航艦編隊從廿三日起進行一連串跨海區演訓，一路從渤海、黃海、東海，通過宮古海峽到日本宮古島以東的西太平洋海域演訓，前晚開始航近台灣周邊海域，並貼著我防空識別區外緣海域向南及西南方航行。

至於參與遠海訓練的中國軍艦數量，一開始是由八艘軍艦組成，在進入宮古海峽之前，有兩艘軍艦返回中國基地，由遼寧號及其他五艘軍艦護航航向西太平洋展開演練，這五艘護衛軍艦中，有三艘是配備號稱「中華神盾」作戰系統的新式飛彈驅逐艦。

國安局副局長周美伍在外交及國防委員會答覆民進黨立委羅致政質詢時表示，中國此次演訓，護衛艦艇數量超過過去廿五次的航訓，而遼寧號艦隊昨天上午八時位於距台灣最南端二一○度方向（南南西）一三○浬到一五○浬，正往西南方向的南海前進，「沒有往台灣海峽方向」，「我方完全掌握狀況」。

羅致政詢問美軍航空母艦是否在附近？周美伍對美軍相關動作皆回答「我不了解」，稍後又說「有掌握」。

國防部指出，遼寧號航母由五艘作戰艦護衛下，於前天晚間八時沿我國東南防空識別區外二十浬經巴士海峽航行；昨天上午九時通過屏東鵝鑾鼻南方九十浬，向西南航行，並在昨天下午二時航經我東沙島東南海域續向西南航行，我方均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，也將持續掌握其未來行動。