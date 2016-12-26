黨主席提前選舉黨中央強行通過 國民黨中常委今狀告黨主席
姚江臨主張 中常會決議無效
〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕國民黨中央上週在逾廿位中常委缺席下，仍強行在中常會通過下屆黨主席等選舉期程，投票日較往例提早約兩個月，引爆重大爭議。國民黨中常委姚江臨昨表示，已委任曾替前立法院長王金平打贏「馬王政爭」官司的律師許英傑，於今早到台北地院提起民事訴訟，狀告黨主席洪秀柱及黨中央。
文傳會：為了黨好 別這麼硬
對此，國民黨文傳會副主委胡文琦昨晚表示，尊重中常委提告權利，但大家都是愛黨，為了黨好「不要這麼硬」，盼中常委們能三思。
他並說，黨中央盼還原事實真相，黨主席選舉只是回歸黨章，而非提前，而黃復興和地方黨代表一同計票的改革，也有討論空間，甚至訂日出、日落條款，都可循民主程序在中常會上討論。
姚江臨委託提告內容，包含請法院裁定上週中常會作法違背國民黨內規定，決議應不成立，並向法院聲請暫時處分，不得執行黨主席選舉案；這也是「馬王政爭」後，國民黨內再度爆發法律「內戰」，而中常委告黨主席，更是前所未見。
姚說，除了提告，週三中常會他也將提出上週中常會「決議無效」主張，「兩條路都會走」。
黨中央設停損 擬解套下台階
據了解，國民黨中央為了對此爭議設停損點，也在研究解套下台階。廿八日中常會將確認廿一日會議紀錄，黨主席洪秀柱願放軟姿態，取得和諧，雖不會主動承認上次會議無效，但幕僚作業已思考在民主討論程序後的各種可能處理方式，包括不確認會議紀錄，或改列「談話會」紀錄，甚至針對已通過議案以複議方式處理。
黨內人士說，中常會從未有會議紀錄不做確定的情形，也許可由民主程序後，改列為「談話會」紀錄。至於複議，由於前提是承認廿一日的開會效力，黨內評估，主張當天會議無效的中常委不太可能接受。
黨內人士坦言，上次中常會雖「沒有偏離常軌太多」，但中常委出席人數「確實不太好看」，因此有人建議逐一函請中常委，調查大家對黨主席選舉投票日期及是否要將黃復興黨代表席次併入各縣市黨部合併選舉，彙整提報廿八日中常會併案再做一次討論，無論共識決或表決都好。
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