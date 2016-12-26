焦點評論》中國擴軍西太平洋 美日台應聯手反制

2016-12-26

記者羅添斌／特稿

自今年九月起至今，中國解放軍機、艦跨出第一島鏈，頻頻到西太平洋進行遠海作戰訓練，解放軍稱這是例行性的訓練，但威脅美日及台灣的程度，一次比一次強，除了嚴密監控之外，美日及台灣的動作其實可以更積極一些，政府更應公開促請美日等國，與台灣聯手舉行跨國聯合演習，以有效反制解放軍的擴軍行動與威脅。

今年九月及十一月，解放軍兩度以各式軍機的編組，環繞台灣周邊空域進行遠海作戰飛行訓練。為防範共機的進逼，日本航空自衛隊曾出動F15J戰機在空中近距離警戒，美軍也出動偵察機進行監控。解放軍這次更出動航艦在內的八艘軍艦編組，到西太平洋演訓，航艦上的十餘架殲十五戰機，作戰半徑據估可達一千二百公里以上，更對美日形成嚴重威脅。

共軍頻頻將海空戰力跨出第一島鏈，台灣深受其害，因為共軍軍機及軍艦以繞行台灣周邊海空域的動作，展示解放軍已具有海空包圍台灣的戰力，在此情況下，台灣海峽以及中央山脈已經無法像過去一般，成為台灣安全的有力屏障，台灣的東部及西部都已經成為防衛的第一線，不再有前方後方之分。

美國過去憑藉協防或是駐軍，在東亞建構起第一島鏈的安全防線，美國並主導進行與日本、南韓、菲律賓等國的聯合演習，唯獨與台灣之間沒有實質的聯合演習，形同出現一個安全斷口，菲律賓因為政權輪替，改採「親中俄、遠美國」策略，美國在第一島鏈的南邊防線更可能崩解。

面對共同的安全威脅，美國及日本不應再死守過去的政策，而是應該與台灣站在同一陣線，美台、日台以及美日台之間，應將非正式的合作模式拉上檯面，攜手建立新的第一島鏈防線，如此既能強化台灣安全，對美日戰略利益更加有利。