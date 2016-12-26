遼寧號逼近？我F16深夜升空

2016-12-26

「侵門踏戶」

〔記者羅添斌、游太郎／綜合報導〕由中國解放軍航空母艦「遼寧號」為主的航艦編隊，進行跨海區的遠海訓練，在昨天首度穿越第一島鏈，航行至西太平洋海域進行海空作戰訓練，我軍方研判，遼寧號演訓後很可能會繞行台灣東部海域，經由巴士海峽至我ＡＤＩＺ防空識別區南部航行，並與解放軍南海艦隊會合，在南海海域操演。值得注意的是，空軍花蓮基地兩架F-16，罕見在昨晚緊急起飛監控（見圖，讀者提供），顯示中國航艦在晚間轉向逼近我東部外海。但空軍相當低調不願回應。

顯已轉向我東部外海 空軍不回應

國防部昨表示會嚴密監偵並採取應對措施，確保國家安全。軍方官員說，這是共軍日前兩度以戰機編組繞行台灣周邊空域後，再度繞航我周邊海空域的嚴重挑釁。

昨晚九時卅分，空軍花蓮基地氣氛相當緊張，警戒堡燈火通明，兩部消防車疾駛至加溫坪待命，隨後兩架F-16戰機緊急升空，巡弋兩小時後，十一時卅分返航。

由於兩架F-16在昨夜緊急升空，讓機場附近購物民眾議論紛紛，加上未使用一般慣用頻道，陳姓航迷表示，很少碰到這種狀況，更增添任務神秘感及緊張氣氛。

空軍花蓮基地針對此一狀況，並未回應是演習或緊急狀況，但資深官員透露，緊急起飛及任務是由衡山指揮所直接下達，空軍花蓮基地不知情相當正常。

遼寧號航艦載有十餘架殲十五艦載型戰機，戰機上配有中長程空對空、對海飛彈，成為在海上移動的作戰平台。遼寧號航艦編隊穿越第一島鏈，已對日美產生實質的安全威脅，據軍方官員透露，美日均派出戰機及軍艦，在適當位置進行警戒監控。

美日機艦警戒 我海空嚴密監偵

日本防衛省昨指出，遼寧號航艦編隊由八艘軍艦組成，除遼寧號外，也有俗稱「中華神盾」級的鄭州號軍艦，以及兩艘新式飛彈驅逐艦海口號及長沙號，另有三艘護衛艦及一艘補給艦。

另據了解，航空母艦出動進行遠海訓練，除各式海面艦的護衛之外，海面下應有潛艦伴隨，以防止船隊遭到水下的攻擊。

軍方官員說，遼寧號航艦編隊自廿三日起，一路從渤海、黃海、東海，再穿越宮古海峽後，航抵西太平洋海域進行海空演訓。據了解，航程中也曾到釣魚台周邊海域進行演練，除藉此凸顯中國宣稱對釣魚台的主權外，也會挑戰及測試日本及美國的防衛及應變能力。

軍方官員說，遼寧號航艦若到西太平洋海域演練，日美兩國的軍機及軍艦都會在旁監控，相信此次也不會例外。

軍方官員說，對於有航艦在內的八艘共軍軍艦及十餘架殲十五艦載機，可能繞行台灣北部、東部及南部海域，軍方防空及制海雷達、北東南部防空飛彈陣地、空軍戰機及海軍軍艦，都嚴密監控遼寧號航艦編隊的動態，並會視情況採取因應作為。