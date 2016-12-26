考試院副院長 總統提名李逸洋

2016-12-26

〔記者鍾麗華、楊綿傑／台北報導〕年金改革在即，但考試院副院長高永光日前請辭，任期至本月底為止，總統府發言人黃重諺昨表示，蔡英文總統已決定提名保訓會主委李逸洋出任考試院副院長，總統府將在今天向立法院送出咨文，請立院對此提名案行使人事同意權。

李逸洋受訪表示，他已知悉此事，但目前不方便發表看法，等前往立院拜會後再完整說明。

府：李曾任人事行政局長 熟悉相關業務

高永光的任期還有三年多，卻突然請辭，據指出，高永光長期在學界，欠缺嫻熟的議事技巧，主持全院審查會常議而不決，考試院長伍錦霖與常任文官對他都有意見；政黨輪替後，彼此歧見更深，讓高永光決定辭職，而他將擔任位於苗栗縣頭份市的私立亞太創意技術學院校長。

黃重諺表示，有鑒於年金改革在即，明年一月二十一至二十二日國是會議結束後，多項重要年金改革方案將交由考試院研擬，兼有熟悉院務與相關專業，負責主持全院審查會議的考試院副院長人選相當關鍵。總統在與考試院長伍錦霖交換意見後，決定提名李逸洋出任副院長，宣布前也知會伍錦霖，伍對總統的決定欣然同意。

黃重諺指出，李逸洋過去曾擔任行政院人事行政局局長、內政部長，對於相關業務非常熟悉，五二○後擔任考試院保訓會主委至今，是考試院副院長不二人選，希望國會盡快通過這項人事案。