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職域轉換 規劃採年資併計、年金分計

2016-12-26

〔記者鄒景雯／台北報導〕不同職域的轉換應該更彈性，以豐富人才取用，提供較多元的職涯選擇，政府方案提出「年資併計」、「年金分計」等制度轉銜的原則，是這次年金改革構想中的一個項目。

有關跨職域轉任的問題，各職域已達領取年金年齡者，但未開始年金而轉至其他職域全職者；或未達延後給付年齡上限，而轉往其他職域繼續全職就業者，其薪資所得在一定水準以上的，方案建議：既有年金權暫停，或部分給付，直至其新就業終止後，始得請領其原有年金。

另一種是年資保留，方案主張：軍公教保險與退休（撫）金制度，應該設計「年資保留」規定，讓軍公教人員可以在未達請領年齡前，離職轉任民間企業，於得起支年齡，再開始請領其原有軍公教月退休金，無須再回任軍公教職。

此外，為解決不同職域轉換工作，導致分別未達領取年金的最低年資十五年，改革方案建議應該設計不同制度間的年資併計、年金分計處理，以暢通職域間人力的流動。

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  • 不同職域的轉換應該更彈性，提供較多元的職涯選擇，政府方案提出「年資併計」、「年金分計」等制度轉銜的原則。圖為年金改革委員會副召集人林萬億。（資料照）

    不同職域的轉換應該更彈性，提供較多元的職涯選擇，政府方案提出「年資併計」、「年金分計」等制度轉銜的原則。圖為年金改革委員會副召集人林萬億。（資料照）

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相關關鍵字： 年資併計 年金分計 年金改革 職域轉換
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標題：職域轉換 規劃採年資併計、年金分計


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