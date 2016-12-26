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「嫩妻條款」月撫慰金要砍 請領條件從嚴

2016-12-26

〔記者鄒景雯／台北報導〕被稱為「嫩妻條款」的月撫慰金，也列在這次年金改革方案之中。年金改革委員會副召集人林萬億昨說明，未來月撫慰金名稱將修正為「遺屬年金」，在法案公布後一年後亡故者，降低給付標準為月退休金的三分之一，配偶請領年齡為六十五歲，且退休生效時已具十五年婚姻關係。法案公布一年後退休者，不再發給年資補償金。

月撫慰金的現行制度是月退休金的二分之一，配偶起支年齡五十五歲，退休生效時具二年婚姻關係，因此變革幅度相當大。此外，身心障礙成年子女在現制中得請領月撫慰金，未來則擬改為：依法領有退休金、撫慰金、遺屬年金、優惠存款利息，或其他由政府預算、公營事業支給的定期性給予者，不得擇領遺屬年金。

公、教、勞保險費率 將逐步調高

針對年金改革的財源問題，林萬億表示，公、教人員退休金保費從現制法定費率十二到十五％、八到十二％，將逐步調高為十二到十八％，勞工保險從現制法定費率六．五到十二％，擬逐步調高為九．五到十八．五％。

至於平均投保（或提撥）薪資採計期間，林萬億說明，投保（提撥）薪資是決定年金給付水準的依據，每個人的投保（提撥）薪資是依據在職時的當月實質薪資計算，如果投保薪資採計期間越長，越能反映受僱者工作期間的實質平均薪資。反之，如果只採計最後一個月獲最高六十個月的平均投保薪資，就會出現繳少領多的現象。

平均投保薪資採計年數 適度增加

他強調，為健全年金制度發展，必須適度調高平均投保薪資的採計年數。例如，平均投保薪資採計期間是十五年，所得替代率為平均投保薪資的六十％；二十年為六十五％，二十五年則為七十％。

林萬億表示，經濟合作暨發展組織（OECD）國家年金的強制性年金所得替代率平均是五十二．九％，表示退休後的生活所需約是退休前的五成到六成，即可過適足的生活，我國的所得替代率應適度調降，採逐年調降方式進行。

此外，林萬億指出，在現制軍、公、教、勞、農、國民分立的社會保險與退休金制度下進行制度內涵改革，使制度內涵原則趨於一致。軍人退撫制度雖然是單獨設計，但是除軍人服役特性所需的差異設計外，其餘制度內涵仍要與公教人員一致。

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  • 公、教、勞保險費率修正方向

    公、教、勞保險費率修正方向

  • 年金改革委員會副召集人林萬億說明，月撫慰金名稱將修正為「遺屬年金」，在法案公布後一年後亡故者，降低給付標準為月退休金的三分之一，配偶請領年齡為六十五歲，且退休生效時已具十五年婚姻關係。（資料照）

    年金改革委員會副召集人林萬億說明，月撫慰金名稱將修正為「遺屬年金」，在法案公布後一年後亡故者，降低給付標準為月退休金的三分之一，配偶請領年齡為六十五歲，且退休生效時已具十五年婚姻關係。（資料照）

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相關關鍵字： 嫩妻條款 平均投保薪資 月撫慰金 林萬億 遺屬年金
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