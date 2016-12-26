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電協郵協數百億資產 將有法可管

2016-12-26

財團法人法草案 增訂「接收日產條款」

〔記者項程鎮、蕭婷方／台北報導〕坐擁數百億元資產的電信協會、郵政協會將有法可管了！執政高層為解決電信協會、郵政協會等「資產大戶」鮮少受到監督的爭議，由法務部在財團法人法草案增加「接收日產條款」，規定二戰後，政府接收日本政府和人民遺留財產所捐助成立的財團法人，依法「視為」政府捐助的財團法人，須受政府嚴格監督。

據了解，財團法人法草案共七十一條，重點在於強化政府捐助財團法人的監督機制，並明訂「防肥貓條款」，規定董事和監察人原則上是無給職，避免雙重受薪。

視為政府捐助 須受查核等監督

草案要求主管機關應定期查核政府捐助的財團法人，並公布結果，政府捐助的財團法人也應建立人事和會計等內控和稽核制度，報請主管機關核定，草案並授權主管機關得就投資項目和程序、績效評估、董事長和其他從業人員的薪資及獎金等事項，自訂監督規定，讓政府捐助財產能確實用於公益。

據指出，法務部研擬的財團法人法草案，四月間經行政院院會通過後，送請立院審議，但立委屢次質疑交通部主管的電信協會、郵政協會的資產接收自日產，卻少受監督，立院交通委員會還在四月決議，要求交通部三個月內將上述兩協會資產歸還國庫或解散其組織。

日前黨政高層執政決策協調會議因此決定，由政院在年底前研究解決，法務部遂在草案第二條第三項增訂「接收日產條款」，以杜絕爭議，日前送請政院審議。

防公產淪私產 法務部推動修法

法務部政次陳明堂指出，此次新增條文針對當年接收日產的民辦財團法人，不管是接收自民間還是日本政府，就算「公產」。他說明，，此次進行財團法人現況清查，發現過去政府、歷史背景因素或政策需求，透過捐助成立財團法人，來達成特定的政策目標，但龐大資產卻脫離公益方向，淪為少數人掌控如同私產，遭到不少質疑，才會增納此一條文。

目前電信協會擁有土地共二百三十六筆，一○五年公告現值約一百七十一億元，建物四十一戶，另有存款、現金及股票；郵政協會擁有土地二百六十一筆，一○五年公告現值為一百一十二億元，另有建物六十一處及存款、現金、股票。

由於立委屢促電、郵協會將資產歸還國庫，兩協會面對壓力，今年中決定「捐」出持有總值一成的土地；但立委質疑僅捐一成太少，主張「屬於國家的就要歸還國家」。

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  • 法務部已在財團法人法草案增加「接收日產條款」，電信協會（見圖）、郵政協會等「資產大戶」鮮少受到監督的爭議可望解決。（資料照）

    法務部已在財團法人法草案增加「接收日產條款」，電信協會（見圖）、郵政協會等「資產大戶」鮮少受到監督的爭議可望解決。（資料照）

  • 法務部已在財團法人法草案增加「接收日產條款」，電信協會、郵政協會（見圖）等「資產大戶」鮮少受到監督的爭議可望解決。（資料照）

    法務部已在財團法人法草案增加「接收日產條款」，電信協會、郵政協會（見圖）等「資產大戶」鮮少受到監督的爭議可望解決。（資料照）

  • 電信協會及郵政協會資產

    電信協會及郵政協會資產

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標題：電協郵協數百億資產 將有法可管


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