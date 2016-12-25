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網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知

2016-12-25

〔記者蕭玗欣／綜合報導〕新竹市光復中學學生前天在校慶遊行時扮演納粹軍團，照片被網友分享後，引起輿論撻伐，ＰＴＴ上一票網友罵翻：「難怪台灣人被評為國際第三無知」、「以色列殺巴勒斯坦人的歷史，不知學校有沒有教咧」、「腦殘！到底知不知道納粹做了哪些事？」要學生好好讀歷史，別開這種無聊玩笑。

但也有另一派網友認為：「先承認台灣是國家，再來抗議好嗎？」「青天白日都在掛了，反卍旗不行？」還有人認為只是校慶表演的變裝秀，沒必要管這麼多。

臉書社團「台灣人在歐洲」上有網友質疑：「真的無知到極點了。學生不知道好歹，老師該知道這是啥吧？」他把光復學生的活動照片放到網路上，並不是要「追殺」學生，而是希望大家思考為什麼每次出現這樣的事情，好像只要刪文，就要大家別再追究了，結果總有下一個會發生，他更表示：「套句我德國朋友說的，無怪乎台灣還能放個中正紀念堂，紀念獨裁者。」

也有網友反問，如果今天是中國或歐美高中校慶Cosplay蔣中正，甚至重演二二八事件，台灣會譴責嗎？網友則在文後狠酸：「蔣介石排第幾名？」「希特勒打下大片歐洲，蔣中正丟掉整個中國，能比逆？」

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標題：網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知


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