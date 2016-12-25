鬧上國際 社科老師心痛慚愧

2016-12-25

學子對歷史傷痛無感 教師自責努力不夠

〔記者林曉雲／台北報導〕新竹光復中學有學生在校慶活動扮納粹、高舉納粹旗遊行，大學教授、歷史教師、高中教師及人本教育基金會認為，這是歷史教育和公民教育的危機。歷史教師深根聯盟和公民教師行動聯盟更坦言，身為社會科教師，自覺努力不夠，才讓這種對普世人權價值荒謬、無知、無所謂的態度，蔓延成為國際笑話，老師們覺得心痛和慚愧。

凸顯台灣歷史和公民教育危機

台灣大學歷史系教授花亦芬近日才出版「在歷史的傷口上重生：德國走過的轉型正義之路」一書，她表示，我國學生對於別人受過巨大的歷史創傷沒有太大的感受，凸顯的是台灣歷史和公民教育的危機，歷史不是學習過去的事，也不是與現在不相干的事，反之，過去不斷困擾現在，台灣有這麼多歷史傷痛，現在才正要處理，轉型正義一旦開啟將是漫長的過程。

可借鏡德國 花心力深耕

花亦芬指出，深入省察台灣的歷史課綱，並未真正透過歷史教育和公民教育，讓學生深刻了解人權的價值、樹立其對生命價值的重視，學生的學習內容雜七雜八，卻缺乏最根本對人性尊嚴的堅持，以及對別人傷痛的理解能力，台灣教育如淪為歌頌強權統治者，只是自陷困境，德國在歷史教育、人權教育、公民教育等，花了非常多心力深耕，可為借鏡。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，現代教育本應對抗獨裁和極權，讓人可獨立思考，而不再追尋英明領袖，我國教育卻反其道而行，總是用各種不合理的方式鞏固威權，教育工作者無民主素養與敏感度，該加油的其實是老師、主任及校長。

歷史教師深根聯盟發言人、板橋高中歷史老師黃惠貞表示，戰後台灣社會對納粹軍服的著迷，實源自於過去的政治教育，特別是受歷史美化的「新生活運動」影響，對納粹的法西斯獨裁政權無感，也正是因為台灣人就是在法西斯教育中長大，新生活運動源自國民黨於一九二○年代後期主動學習法西斯政權，其中包含類似軍裝的學生制服、朝會、週記、軍歌比賽、教官進駐校園等，一直延伸至今日的各級教育中。

解嚴30年 欠缺轉型正義

黃惠貞認為，展示納粹旗幟軍服的行為，顯然是對納粹執政十二年歷史所代表的死亡與痛苦、扭曲人性的統治渾然無知，那種無感與冷漠更加讓人恐懼，對「權力」毫無任何反省力與敏感性，是解嚴卅年的台灣社會欠缺轉型正義、與教育體制缺乏反省所致。

公民教師行動聯盟發言人、育成高中公民老師江佰川呼籲，各級學校重新思索具軍事美學的制服意義，討論是否存廢；也應重新檢視各類生活規訓中的法西斯思維；社會領綱應明定「轉型正義」專題教學，「促進轉型正義條例」更應加速立法。

不在乎歷史 只在乎考不考

嘉南藥理大學學生游騰傑表示，台灣的教育根本不在乎學生了不了解歷史，只在乎會不會考歷史，學生考完就忘了，想要改變學生，先讓歷史教育擺脫課綱和考試。