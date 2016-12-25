顧創意沒歷史概念 班導扮希特勒

2016-12-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「我們的歷史概念不多，只想著如何創意變裝，根本不知道希特勒納粹是殺人魔！」一名學生昨天說出了當時的想法，「我們發現只要稍微更動學校制服，就很像納粹親衛隊的制服，既呼應歷史，又符合變裝，於是就這樣決定。」

難道光復中學的師長事前都不審查把關嗎？校方解釋，多數學生將創意展現成果視為最高機密，一般導師也只能大概了解，要到當天進到會場才見真章，校方事前僅要求「不要有暴力血腥」，至於口號與內容等細節，多由學生自己決定。

班導師劉習正表示，他最早曾建議做阿拉伯主題，但學生有不同意見，最後經兩輪投票後決定做「希特勒」，他曾多次告知孩子們此舉很有爭議，但他最後還是決定尊重孩子們投票結果，他最失職的地方，就是當時沒有立即否決。

更爭議的是，劉習正雖覺不妥，當天也親自上了紙製坦克車，還比出希特勒的舉手式，劉習正透過校方表示，遊行當時純粹為了配合納粹主題而演出，沒有其他的意思。

面對以色列、德國的抗議，以及網路上的撻伐，劉習正心中很懊悔，但他認為這件事情並非導師一人的問題、因為這是班上的共同決定。但因網路訊息快速流通，有些孩子已告知劉習正週一很有可能不會去上課，為此他很希望各界能理解孩子的恐懼。

原以為演出吸睛 忽略希特勒是殺人魔

「我們原本以為這樣富含變裝的創意，一定可以贏得在場師生的目光」，一名廣告設計科同學表示，「完全沒有考慮到希特勒是歷史上著名的殺人狂魔。」

有老師私下透露，當天看見這支納粹軍團時，著實嚇了一大跳，直覺認為「不宜」，但因當天遊行隊伍多達卅多隊，加上現場熱鬧喧嘩，所以沒有老師出面提醒校方，才會一錯再錯。