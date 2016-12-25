2016-12-25

新竹市光復高級中學簡稱光復高中或光復中學，是位於新竹市東區的私立綜合高級中學，設有進修學校、國中部及實驗托兒所，創立於一九五四年。由於學校與清華大學僅有一牆之隔，許多新竹人都暱稱光復為「清大附中」。

光復的知名校友包括演員陳喬恩與歌手鄧福如（阿福），電視節目「鑽石夜總會」、「冠軍任務」和電視劇「十八禁不禁」、「飆！企鵝里德」都曾在該校取景。

（記者蔡彰盛整理）