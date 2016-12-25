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不察師生扮納粹軍團 教部速拔優質高中認證

2016-12-25

〔記者林曉雲、蔡彰盛／綜合報導〕「身為教育大家長，我要向國際社會表達歉意。」教育部長潘文忠昨針對新竹光復中學學生扮納粹遊行一事做出嚴正譴責，認為校方事先未發現此舉不妥，當場又未制止，已嚴重失職，火速拔掉學校的優質高中認證，還全額扣除明年獎助款兩百萬元，限期一週內做出懲處。

教長向國際道歉 批校方嚴重失職

新竹光復中學每年都辦創意變裝遊行，原本設定與弱勢團體同樂，今年主題為古今中外歷史人物，廣告設計科某班同學選擇希特勒作為主題，納粹軍裝或旗號都亮相，導師劉習正甚至站在紙箱製成的虎式坦克上，比出希特勒的敬禮手勢。

光復中學年度變裝遊行 今年變調挨轟

潘文忠表示，國際社會看到光復中學學生的納粹扮裝，一定有相當的感傷和憤怒，他已指示國教署成立專案小組入校調查，追究校方責任，未來將更積極深入推動歷史教育，培育師生思辨反省力，避免再發生類似事件。

光復中學原本發布聲明表示，孩子在不知不覺中，模仿了這個社會、這個政治下的無知，孩子們覺得好玩，只是不知道這種好玩會傷害別人，「也希望這個社會、這個國家的大人們，也要給孩子們好的示範」。承諾未來教育上會引導孩子們有更正確的價值觀，培養孩子多元開闊的國際視野。

律師呂秋遠在臉書上痛批，高中生不知道納粹的可惡與可怕，不代表老師不應該負責。校方的回應根本是集體卸責，校方事先視若無睹，事後竟然還發表要加強學生的歷史教育與國際觀，「看到校方的回應，作為一個成年人，我為他們感到無地自容」。

聲明被批卸責 校長出面鞠躬致歉

校長程曉銘稍後出面鞠躬致歉，坦承學校確實有很大疏忽，將立即檢討行政與教學團隊的疏失，他會坦然接受處分。學生方面，程曉銘說許多孩子相當自責，認為此事影響到校譽，但他將尊重學生的創意，這件事也不會是學生的責任。

據了解，程曉銘因校長任期屆滿，明年二月一日將轉任教務主任，由現任教務主任黃敦煌接任校長一職。

國教署長邱乾國表示，光復中學校方的審查機制已完全失靈，未深化學生對歷史事件與國際觀的教育，以致學生將全世界共同感到哀悼的歷史傷痛當成變裝活動，非常不妥，該校雖已通過優質高中認證，但該校發生嚴重影響社會大眾觀感事件，校方難辭其咎，國教署將敘明事由向「教育部優質高中認證審查會」提案撤銷光復中學的優質認證，將在一個月內召開審查會，完成廢止優質認證並公告。

國教署專案小組昨已入校調查，了解學校在課程與教學，辦理各項活動狀況，且將該校一○六年獎助款兩百萬元全部扣除。邱乾國強調，學校應該教育人與人之間的寬容和理解，不要讓類似事件再次重演，尊重多元文化與種族的特色。

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  • 新竹光復中學校長程曉銘（右）與學務主任廖慶麟向社會大眾鞠躬致歉。（記者蔡彰盛攝）

    新竹光復中學校長程曉銘（右）與學務主任廖慶麟向社會大眾鞠躬致歉。（記者蔡彰盛攝）

  • 駐台以色列辦事處於臉書發表聲明。 （取自臉書）

    駐台以色列辦事處於臉書發表聲明。 （取自臉書）

  • 高中生著納粹衣帽旗幟遊行。 （取自臉書）

    高中生著納粹衣帽旗幟遊行。 （取自臉書）

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標題：不察師生扮納粹軍團 教部速拔優質高中認證


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