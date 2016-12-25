共軍航艦跨海訓練 開赴西太平洋
2016-12-25
〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍昨天宣布，航艦「遼寧號」及相關軍艦編組已展開跨海區的遠海訓練，昨天已一路從渤海、黃海航至東海某空域進行訓練，遼寧艦航艦編組及艦載戰機，更已開赴西太平洋海空域展開遠海訓練，勢必再度挑起中國與美日之間的緊張態勢。
解放軍昨天稍早前表示，遼寧號航艦編組下一步將展開「跨海區」的遠海作戰訓練，由於可能會從台灣東部海域南下到南海海域進行訓練，或是從東海穿越日本宮古海峽到西太平洋海域訓練，美日及我國均全程關注解放軍航艦動態。
昨天晚間，解放軍海軍新聞發言人梁陽進一步發布訊息表示，十二月二十四日，遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，此次訓練是根據年度訓練計畫組織實施的。
解放軍航艦的動作，代表遼寧號航艦編組將會從東海穿越宮古海峽，到西太平洋海域演訓，加上航艦上載有多架「殲十五型」艦載戰機及艦載直升機，這讓解放軍的海空聯合戰力打擊範圍，突破傳統的第一島鏈限制。
根據中國官媒報導，遼寧號航艦編組昨天在由渤海、黃海開赴東海途中，進行了多項的作戰演練，包括戰機的空中對抗、空中加油以及海上整補等，殲十五艦載機也在某空域發射空對空及空對海飛彈進行作戰演練，多架艦載直升機也進行航艦起降演練。
台美日嚴密監控
我軍方官員指出，軍方嚴密監控遼寧號航艦編組及艦載機的動態，並會視其航路航向進行必要的因應及處置。至於遼寧號結束西太平洋海空域的遠海作戰訓練後，是會循原路線返回母港？或繼續南下，繞過巴士海峽到南海進行下一階段的演練？軍方官員說，軍方會嚴密監控，請國人放心。
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