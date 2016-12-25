歐巴馬簽署國防授權法案》立委：美肯定台灣是戰略夥伴
2016-12-25
〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統歐巴馬廿三日簽署「二○一七國防授權法案」，首度納入台美高級軍事交流章節。朝野立委表示，這是美國肯定台灣是戰略夥伴，正式把軍事交流檯面化、正常化。
民進黨立委王定宇表示，這個有三大意義，第一為台美高階將領可直接交流，突破過去校級軍官層級；第二是軍事交流更密集，有助國軍提升戰力水平，未來漢光演習美軍參加能正式穿軍裝，而不是過去便服，台灣軍官訪美視場合也能穿軍裝，意謂台美軍事關係正常化。第三為美國肯定台灣是正式戰略夥伴，台灣應藉此機會爭取參與二○一七年環太平洋多國軍演，目前僅台灣、北韓未參加，若參加對亞太區域和平會有助益。
爭取參加環太平洋多國軍演
民進黨立委陳亭妃說，美國簽署法案後，可促進台美之間軍事交流，尤其美國總統當選人川普就任後，雙方軍事互動及層級都會提升，可預期交流比歐巴馬任內還要好。台灣也可藉參加軍事演習增加經驗值，讓台灣軍方與國際接軌，並擴大經驗和情報資訊，對於區域和平發展、建立軍事互信會有幫助。
「實質及象徵性意義重大！」時代力量立委徐永明說，法案經美國行政部門認可，將台美軍事交流檯面化，過去雙方交流層級較低也不公開，未來不僅會公開，層級也提升。徐永明指出，台灣國防部長未來進五角大廈指日可待，可讓軍購更加順利，美方將更了解台灣軍事需求，過去軍購價格較貴、設備較舊，有機會增取到先進武器，加上台灣若能參加環太平洋多國軍演，可對中國產生嚇阻效力。
國民黨立委徐志榮說，台美之間能多交流是好事，國軍戰力過去常被外界質疑沒實戰力，未來能去參加軍演，進一步提升國防都是好的，「雖然對岸可能會跳腳，但也不用太在意！」
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