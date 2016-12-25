歐巴馬簽署國防授權法案》學者：台美交流具突破性意義

2016-12-25

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國總統歐巴馬簽署「二○一七年國防授權法案」，台美高階軍事將領、資深國防官員交流正式入法。學者分析，這將使台美間軍事交流提升到另一個層次，未來制度化後將「具有突破性意義」；學者也認為，台美關係密切可能間接刺激中國，呼籲中國應儘速與台灣展開對話，避免誤判情勢。

籲中與台對話 避免誤判

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正表示，過去美國行政部門礙於對中國的顧慮，主動對台美間高層軍事官員交流設限，但事實上台美間在軍事層面一直都有往來，在這次開放的項目中，除了軍事演習外，包含台海安全威脅評估、部隊武裝力量、兵力規劃等項目「一直都有在進行」。

黃介正指出，這是美國第一次透過授權法將雙方軍事交流寫進法案中，「入法以後就一定要執行」，只不過執行效率程度如何，還要看川普新政府上台後與我方的後續規劃。他認為，就積極層面來說，台美雙方若能確實執行法案內容，將能大幅改善提升台美軍事交流層級，對台美關係確實「有加分升級的效果」。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥則認為，此法案不只在象徵層面上有意義，就實質層面來說也具有一定效果，未來台美雙方無論在威脅評估、作戰計畫上，都將有進一步合作，「相關交流也會更制度化」。

蔡明彥也提到，中國可能會因為台美關係變得密切感到擔憂，他指出，若中國因台美關係加溫而持續以武力威脅台灣，只會加深台灣傾向與美國、日本合作的意願，與其造成反效果，不如修正行為，與台灣展開對話。

美中未來「競爭大於合作」

政大國際事務學院教授丁樹範表示，此法案的通過，反映美國逐漸認為中國未來在國際事務上，與美國的關係是「競爭大於合作」，因此透過強化與台灣連結，進一步達到平衡中國在區域影響力的目的。丁樹範認為，就中國角度「肯定是不高興的」，他建議蔡政府，即便台美軍事交流提升，台灣也應該保持低調，避免增加兩岸衝突因素。