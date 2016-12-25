解除多年限制》美還給台灣對等待遇而已…

2016-12-25

記者羅添斌／特稿

美國總統歐巴馬簽署國防授權法案，將台美軍事交流入法，並解除多年來對台的多項限制，這是歐巴馬任期結束前，送給台灣的大禮，但對於美國長期軍事盟友的台灣而言，取消過去的不合理限制，只是還給台灣一個比較合理的待遇，美方若要讓台灣持續擔負起共同防禦中國的角色，理應在對等的基礎上，提供給台灣更多的防衛籌碼。

在過去的數十年間，台美軍事交流既不對等，也不合理，在台海防衛的戰略規劃及軍事裝備採購上，台灣有求於美國，加上美國在檯面上喊出「一中政策」，台美軍事交流因此遭到打壓受限，不僅國防部長等軍事首長不得踏入華府，我高階軍官到美國開會訪問，也被限制不得穿著軍服出席。

相對於我方赴美受到限制，台灣對來台的美方人員則是奉為上賓，雖然美方仍有助理部長及現階少將以上官員不得來台的禁令，但近年來已有不少美國高層官員及現役少將以上將領來台訪問，以及退役上將組團來台與我軍方對話的「個案」，儘管美方官員來台次數頻密，但雙方互動仍非對等，美方官員的對台態度，往往相當高傲，並未將台灣置放在平等的天平上看待。

據熟悉台美軍事交流互動的資深將領透露，台灣與美方的對話層級分為「國家安全、國防戰略與軍事作戰」三個層級，其中以美國三軍部隊與台灣軍方最為友好，在擁有共同語言、共同抗中的環境下，我陸海空三軍與美國三軍之間，就像是兄弟之間的關係。

但層級越往上就越困難，美國國防部層級官員對台就沒那麼的熱絡與友好，到了國務院及國安團隊層級，受美國國家利益思考影響，「過去對台冷淡得多」，正因如此，川普政府上台後，是否會全盤調整對台政策及態度，儘管可以有樂觀期待，但仍讓我方相當忐忑難安。

美方對東亞及國際情勢應有全新的理解及認知，那就是台灣並非單方面接受美國軍事、政治協助國家的角色，而是一個能為美國分擔東亞防衛重任的重要盟邦，面對擴軍攻勢凌厲的中國，美國看待台灣的角色，理應有著全新的視野角度，如果還是像過去視台灣為其運用棋子之一，這不僅有失對重要盟友的分寸，長遠來看，更將傷害美國自己的國家利益。