軍事交流》台美互訪 明年將各增至300件
〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統歐巴馬簽署國防授權法案，取消台美軍事交流的相關限制，軍方資深官員昨天指出，台美軍事關係密切，近年來交流項目逐步增多，預估美軍訪台及我軍訪美件數，將由去年的各二百餘件規模，明年全年都將成長至約三百案的規模。
在重要的軍事交流上，除了軍事首長明年可望首度踏入美國華府、現役將領可著軍服拜訪美國軍方單位外，國防部也已排定明年度的重要軍事交流項目計畫，包括：政戰局長明年將率隊訪問美國國防部五角大廈，與美方共同討論台美心戰合作及戰略溝通作為；與美方現役及退役將領、潛艦製造商共同舉行「潛艦聯盟研討會」；參與美軍銀旗操演（跑道搶修演練）、空運及聯合搜救等演習。
政戰局長 將訪美五角大廈
資深官員說，目前台美軍事交流與合作，是以二○○二年間與美國防部共同確立的國家安全、國防戰略與軍事作戰三個層次架構為基礎進行交流，以二○一三年為例，我方赴美計一三七案，美方來訪計一四一案；雙方在高階政策交流上，是透過國安層級的「蒙特瑞會議」及國防戰略層級的「國防安全會議」，與美政軍高層共同檢視台海戰略安全環境與防衛需求。
官員指出，由於台美軍事合作密切，二○一五年一整個年度內，我國與美方進行的各項軍事交流，改以「政策交流、軍售管理、學術交流、情報交流、戰訓交流、後勤交流、通資電交流、軍備交流、防衛評估及教育訓練」等十大類進行交流，年度內我方訪美共計二二一案，美方來訪共計二四二案，雙方互動綿密熱絡。
這位熟知台美軍事交流的官員指出，歐巴馬在任期結束前簽署國防授權法案，取消台美軍事交流的種種限制，這項政策的調整，給予新任總統川普在台美軍事合作上極大的空間，軍方對台美軍交流合作的未來樂觀看待，台美軍事交流無論是在合作內涵及項目件數上，或是美方訪台人次、我軍方訪美人次上，都可望有大幅成長的空間。
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