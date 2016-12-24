命是上天給的… 抗癌行善 10年捐千萬助弱勢

2016-12-24

〔記者洪美秀／新竹報導〕「我的命是上天給的，只要有能力，就算只剩一口氣，仍會持續幫助更多的人！」

從小罹血癌 拖著病軀助人

新竹商人溫文雅在國小二年級時就被診斷出罹患了血癌，容易疲倦，走路時甚至會暈倒，醫生宣布她頂多只能活到卅五歲，但她今年已經四十五歲了，十幾年來拖著病軀持續捐款助人，累積已超過一千萬元，昨天又捐出四十二萬元給人安基金會，做為寒士尾牙宴經費，希望老弱殘都能溫飽過好年。

曾日兼四工作 幫父親還債

溫文雅求學期間，從事冷凍食品業的父親因設櫃太快，周轉不靈，負債兩千多萬元，當時姊姊已出嫁、弟弟當兵，妹妹還在念書，唸完五專後她一肩扛起家計，最多時兼過四個工作：白天在旅行社上班，傍晚下班後就連跑兩家卡拉ＯＫ店及一家ＰＵＢ店打工，每天都要忙到凌晨三點才睡覺，每個月只有七百元生活費，有時只能喝糖水過日子，每天只想工作賺錢，拚了九年總算還清欠債。

後來她借錢創業，替竹科廠商做半導體自動化檢測，隔年卻被倒債四百萬元，那年她卅五歲，已經到了醫生當年宣布她的「死期」年紀，但她根本沒空多想，拚了命努力活著還債，公司總算漸有起色。

溫文雅從小就與癌症共存，靠吃藥控制白血球數，努力工作讓她暫時忘記病痛，多虧上天保祐，加上性情樂觀，這幾年白血球數多維持標準值，病情並未惡化，順利活過卅五歲關卡，連醫生都說是個「奇蹟」！

社福團體 封新竹版陳樹菊

單身的她省吃儉用，身上總是穿一、兩百元的舊衣裳，過年過節時卻很樂意買昂貴的禦寒外套、衣服或粽子、月餅送給街友及獨居長輩。每個月還會以信用卡捐款兩萬多元，另外每年還會樂捐六、七十萬元，等到公司營運好轉後，每年捐款數更超過一百萬元，十幾年來已累積捐款超過一千萬元，因此被社福團體封為「新竹版陳樹菊」。

最近溫文雅用泰雅族媽媽的名義成立中華明吉維娜人文關懷協會，她說：「媽媽一向熱心助人，我只要還有口氣在，就會持續捐款。」