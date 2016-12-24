蘇起：美中關係不好不壞 對台最有利
〔記者彭琬馨／綜合報導〕聖多美普林西比與台灣斷交，隱隱牽動美中台關係，前國安會秘書長蘇起昨表示，聖國選擇與台灣斷交是中國對總統蔡英文「蔡川通話」的報復；同時他也分析，美中關係不能太好也不能太壞，「最好是不好不壞，我們就多少活得下去。」
蘇起昨出席由政大東亞所主辦的「兩岸和平研究學術研討會」，他提到，蔡英文與川普通話後，對中國來說是蔡英文破壞現狀，打破先前在就職典禮中提到兩岸關係的「可預測性」，因此中國對蔡更不信任；加上川普在蔡川通話後曾對美中往來重要基礎的一中原則提出質疑，讓美中關係更不確定，台灣也被迫成為美中兩強潛在的交易籌碼；因此，中國選擇在日前透過聖多美普林西比與台灣的斷交，開了「報復第一槍」，目的是給台灣「一個小小的警告」。
蘇起分析，許多台灣人對美中關係一直存在錯誤想法，認為美中關係越壞對台灣越好，事實上，他認為美中關係「不好不壞」對台灣最有利。蘇起建議，台灣仍然應該「和陸友日親美」，「最好三個都變成朋友」，如果只是「親美日、遠中國」，其實是「有點危險」。
與會的中興大學國際政治研究所教授蔡明彥則認為，美國逐步從法規上鬆綁台美官員間的互訪限制，未來雙方合作程度「可能會提升」。
蔡明彥：台美合作將提升
蔡明彥解釋，從戰略上來看，台灣要走向聯美制中實際上「不太可能」，美國也幾乎不可能選擇全面反中親台，這方面中國不用太擔心，只不過基於風險控管角度，蔡認為中國應該以平常心看待台美間的互動與發展，且為避免台美互動帶給兩岸緊張與摩擦。兩岸應盡速開啟某種程度的交流與對話，防止誤判情勢、讓兩岸維持在穩定狀態。
陳忠信：兩岸速坐下來談
亞太和平研究基金會副董事長陳忠信則指出，台灣與中國的社會歷史發展，基本上是兩條本質完全不同的路，兩岸間真正的問題是根本社會體制形成的結果，兩岸間討論到政治議題時，「核心問題的本質我們都不去碰」，卻一直談怎麼歸順的問題，這樣不會有結果。
陳忠信認為，台灣與中國間存在很嚴重的戰略互疑，只能以長時間的溝通努力，讓這樣的戰略互疑慢慢化解成戰略互信，因此，兩岸應該盡速就相關問題坐下來談，若連坐下來談都要先承認某些前提，「這樣要怎麼談下去？」
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