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林濁水：有意義邦交國 是教廷與巴拿馬

2016-12-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比與我斷交，民進黨前立委林濁水昨說，台灣與許多中等以上國家都沒有外交關係，努力維持小國外交意義也不大，「不必當作天大地大的事情」。真正有意義的邦交國是梵蒂岡和巴拿馬，前者具重大精神與文化象徵意義，後者則掌握交通要道。

林濁水昨出席立法院「川普上台，台美中三邊關係的變與不變」公聽會指出，台灣真正有意義的邦交國是梵蒂岡和巴拿馬。他強調，中國從蔣經國、李登輝到馬英九時代，都努力經營梵蒂岡，一旦邦交出狀況，是中國「幾十年來處心積慮累積的結果」，和誰執政沒有關係。

對於川普質疑一中政策，美中互動是否會影響台灣？林濁水指出，中國外交系統與二軌對台想法都不一致，他認為，北京目前對台灣其實不存在一個「明確而穩定的紅線」，台灣卻「痴心地想像有一條紅線」，並想要精確掌握，這恐怕不切實際。

至於美國的一中政策，林濁水認為，是一九七○年代美國聯中制蘇大架構的配套。美國初始認定美台為純民間關係，但自前總統柯林頓以來，美國在台協會的準官方地位一路上升，「就已是對舊典範的新解釋」。林並說，川普質疑美國過去的一中政策，實是後冷戰時代以來，美中既交往又競爭之互動關係的延續，也是舊典範不再適用的例證。

林濁水認為，未來台灣與中國會不穩定，但不必然往負面發展，「台灣不必太悲觀」。面對風險與機會並存的未來，林濁水提醒政府，要仔細拿捏、敏銳掌握發展空間。

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  • 民進黨前立委林濁水認為，努力維持小國外交意義不大。（記者呂伊萱攝）

    民進黨前立委林濁水認為，努力維持小國外交意義不大。（記者呂伊萱攝）

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